¿Política de tasas del Banco de la República afecta la economía colombiana? Expertos debaten

El candidato presidencial Iván Cepeda ha mencionado recientemente que la subida en las tasas de interés que ha hecho el Banco de la República ha sido una medida con la que ha intentado asfixiar la política económica del Gobierno Nacional.

En esa línea, Simón Gómez, miembro del Centro de Pensamiento Vida, y Juan José Echavarría, exdirector del Banco de la República, debatieron en 6AM W, de Caracol Radio, sobre el tema.

Gómez inició su intervención comentando: “Hace unos días tuve la oportunidad de reunirme con un agroindustrial muy poderoso de este país y ese hombre me dijo: ‘Vea, esto no lo voy a decir en público, pero definitivamente con la tasa de intervención al 11-25, y lo que eso significa para la tasa de interés real, ni nosotros somos capaces de seguir invirtiendo’”.

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“Lo que eso significa es que la política monetaria contractiva del Banco de la República, que el Gobierno de Gustavo Petro ha tenido que asumir a lo largo de todo su mandato y que se ha intensificado en los últimos cinco o seis meses, es una política monetaria que tiene efectos sobre la producción, que tiene efectos distributivos, que tiene efectos sobre la economía real y que beneficia a un sector específico dentro del sector financiero, que son los tenedores de títulos y los especuladores de activos financieros, y afecta de manera decidida a la producción real, a la inversión”, dijo.

Y añadió: “Parte del acuerdo nacional al que tiene que llegar el nuevo gobierno, que seguramente será el de Iván Cepeda, es a ponerse de acuerdo con el empresariado de cómo subir la inversión como porcentaje del PIB”.

“Sin embargo, con unas tasas de interés tan altas, con un sector financiero, además, oligopólico y concentrado, que hace que la tasa de interés, ya comercial, que reciba la industria y que reciba el consumo sea aún mayor, lo que eso significa es que en este momento la política monetaria contractiva del Banco de la República juega en contra de una apuesta de transformación estructural de la economía colombiana que el Gobierno Petro ha buscado incentivar, que es el fortalecimiento de la economía real, el agro, la industria, los servicios de alto valor agregado y el turismo”, explicó.

En contra parte, Echavarría le cuestionó: “La pregunta para él es cómo vamos a bajar la inflación. ¿Cómo vamos a lograr que la inflación no le robe la plata a los colombianos? Y si él tiene una fórmula diferente, pues que nos la diga".

A lo que Gómez respondió: “Yo le quiero devolver la pregunta al doctor Echavarría: ¿cómo aumentar las tasas de interés va a desbloquear el estrecho de Hormuz? ¿Cómo aumentar las tasas de interés va a mejorar la productividad de la producción nacional en Colombia para que pueda abastecer el mercado interno con productos más baratos y de mejor calidad? Yo creo que hay un problema estructural que tiene la economía mundial".

“Lo que yo veo es que la inflación está subiendo, ya va para 6.2, el Banco de la República lleva seis años sin cumplir la meta, la inflación está subiendo, desde hace 12 meses dejó de bajar. Y yo vuelvo a preguntarle a Mauricio Cabrera y al interlocutor, a Simón, ¿qué se puede hacer?“, volvió a cuestionar Echavarría.

E insistió: “¿ustedes piensan que van a bajar el precio internacional del petróleo? Eso es totalmente equivocado. El banco tiene que combatir la inflación, venga de donde venga. Si viene de los sindicatos, de los monopolios nacionales, del precio internacional, del estrecho de Ormuz, eso no tiene nada que ver. Lo importante es que la inflación está subiendo y el Banco de la República tiene un instrumento que es la tasa de interés (para bajarla), que es el que usan 100 países en el mundo”.

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“Yo quisiera ver en los Estados Unidos qué pasa con la tasa de interés cuando la inflación sube. Y hacen lo mismo exactamente. Ese es el instrumento que tiene el banco. La pregunta es, ¿vamos a dejar que la inflación le robe el dinero a los colombianos? ¿Sí o no? El resto son cuentos. Es una situación muy complicada, al banco le toca subir tasas cuando la inflación sube, y la inflación va para 6.2, ya no para 5, estamos lejísimos de la meta“, aseveró.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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