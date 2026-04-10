Hospital Alma Máter suspende servicios a usuarios de Nueva EPS por deuda de $53.878 millones

Medellín, Antioquia

El Hospital Alma Máter de Antioquia, propiedad de la Universidad de Antioquia, notificó a Nueva EPS la cancelación y cierre de varios servicios de salud debido al incumplimiento en los compromisos financieros adquiridos entre ambas entidades y a una deuda que supera los $53.878 millones.

La decisión fue comunicada mediante una carta enviada el 8 de abril de 2026 al gerente regional noroccidente de la EPS, Carlos Andrés Vasco Álvarez, en la que el hospital señala que la aseguradora no cumplió los tiempos establecidos para formalizar el contrato correspondiente a los regímenes contributivo y subsidiado.

Según el documento, esta situación se suma a una cartera vencida por $53.878.555.119, lo que habría generado un deterioro significativo en los estados financieros del centro médico. Todo esto a pesar de que el ministro de educación Daniel Rojas y la alta consejera para las regiones Luz María Múnera, se comprometieron en gestionar el pago de esta cartera desde el gobierno nacional,

Servicios cancelados y suspendidos

Tras evaluar la situación financiera, el hospital anunció varias medidas que impactan directamente la atención a usuarios afiliados a Nueva EPS.

Entre ellas se encuentra la cancelación de 485 servicios ambulatorios previamente agendados, así como la remisión de 223 pacientes hospitalizados que se encontraban recibiendo atención en la institución.

Además, se suspenderán varios programas de atención domiciliaria:

Se suspenderá la atención a 17 pacientes del programa de agudos domiciliarios, así como a 1.154 pacientes del programa de crónicos domiciliarios. También se interrumpirá el servicio a 56 pacientes del programa de cuidado integral de heridas.

De igual manera, el hospital informó que no continuará con el agendamiento de nuevos servicios ambulatorios para pacientes que cuenten con autorizaciones emitidas por la EPS.

Deuda y negociación fallida

En la comunicación, la institución explicó que el 26 de febrero pasado se había firmado un acta de negociación que incluía un cronograma para formalizar el contrato entre ambas partes.

Sin embargo, el hospital asegura que Nueva EPS no cumplió con los plazos acordados, lo que llevó a la decisión de suspender servicios mientras se resuelve la situación financiera.