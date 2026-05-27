¿Cuántos tipos de arepas existen en la gastronomía colombiana? Chef asegura que son más de 400

José Luis Rivera se embarcó en un viaje culinario sin precedentes, con el propósito de conocer, degustar y registrar la amplia diversidad que existe en la cocina colombiana para la preparación de uno de sus platillos más autóctonos.

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A raíz de este viaje por los sabores y colores del territorio, el chef y creador de contenido ha llegado a conocer más de 400 tipos de arepas, concebidas en los diferentes territorios de la geografía colombiana como correlato de la vasta diversidad representada en la comida y la cultura.

“Estamos yendo a todos los territorios, pero estos saberes están casi siempre en las veredas, en los corregimientos, porque las arepas las hacían las mamás, las abuelas”, señaló Rivera, destacando el papel de la oralidad en la transmisión de costumbres alimenticias.

¿Cuántos tipos de arepas se hacen en Colombia?

De acuerdo con el chef José Luis Rivera, en Colombia hay más de 400 tipos de arepas que se preparan en las diferentes regiones del país.

“Cada vez nos aparecen más arepas, vamos en 450, porque vamos a dejar un inventario hecho de eso, pero si seguimos escarbando, vamos a encontrar por ahí unas 600 y ya nos está pasando en este momento”, indicó Rivera.

El proyecto contempla llevar el registro y recetas de cada una de estas arepas a un libro, en el que el protagonismo lo tendrán las personas que están detrás de la conservación de este alimento.

“Lo más importante acá es que las protagonistas de estos saberes son ellas, entonces nosotros les estamos dando voz a ellas; ellas son las que salen en los videos de los libros. Ya hemos hecho varios libros de cocina en donde ponemos QRs, donde sale la persona preparando la receta en un video con un poco de la historia de las personas y los pueblos que estamos”, explicó.

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