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31 mar 2026 Actualizado 19:12

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EN VIVO 🔴| Así está la movilidad en carreteras y aeropuertos de Colombia en Semana Santa 2026

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, informó que, a 31 de marzo, se ha registrado un incremento del 4% en el flujo vehicular de Semana Santa en 2025.

Plan éxodo y Plan Retorno (Colprensa - Camila Díaz)

Plan éxodo y Plan Retorno (Colprensa - Camila Díaz)

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Lina María Vegavegacabravegacabra

En Semana Santa, miles de personas se desplazan a través de carreteras y aeropuertos de Colombia, generando una alta circulación de viajeros en distintos departamentos del país.

En 6AM W, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, informó que, a 31 de marzo, se ha registrado un incremento del 4% en el flujo vehicular de Semana Santa en 2025.

Además, por las vías del país ya se han movilizado más de 4.200.000 vehículos, según los datos del Ministerio.

Rojas informó que esta tendencia es similar en las terminales de transporte, pues “han sido despachados 133.482 vehículos a la fecha con corte de 6:00 de la mañana y casi 1.400.000 pasajeros”.

En cuanto al transporte aéreo, también se presenta un aumento notable en la afluencia de pasajeros.

“Hoy salen 163.287 viajeros, es la proyección, y mañana 177.000; mañana es uno de los días pico de esta temporada, y entre el viernes y el lunes se movilizaron 700.000 pasajeros, o sea que desde que empezó la temporada el viernes hasta el miércoles, pues va a haber ya un millón de personas volando por los distintos aeropuertos del país”, precisó.

Siga EN VIVO la situación en las vías y aeropuertos de Colombia

En Caracol Radio, le contamos cómo se encuentra la movilidad en distintas carreteras y terminales aéreas del país en la Semana Santa de 2026:

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Recomendaciones para los viajeros en Semana Santa

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, recomendó a los viajeros en Colombia respetar los límites de velocidad al momento de desplazarse por carretera, teniendo en cuenta el aumento de infracciones de este tipo.

“Me preocupa y hago un llamado para que tengamos en cuenta que esos son factores que inciden luego en la siniestralidad vial, como se llama ahora, lo que antes se denominaba accidentalidad”, expresó.

“El otro tema que también me preocupa es que la gente está saliendo sin seguro obligatorio. Para cualquier incidente, cualquier situación que se presente, es indispensable estar cubierto por el seguro”, sentenció.

Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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