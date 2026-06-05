Andi y Fundación Estado de Derecho solicitan medidas cautelares para el presidente Petro ante CIDH

El gremio de empresarios (Andi) solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidiendo que el Estado colombiano le ordene al presidente Gustavo Petro abstenerse de realizar declaraciones que induzcan el voto, favorezcan o perjudiquen candidaturas o formulen acusaciones de fraude sin respaldo institucional.

Las entidades señalan que el Presidente de la República “ha vulnerado de manera reiterada los derechos políticos de la ciudadanía mediante su participación activa a favor y en contra de determinados proyectos políticos y candidaturas, el desconocimiento de resultados electorales con fundamento en acusaciones de fraude carentes de evidencia verificada por autoridad competente, y la instrumentalización de instituciones y recursos del Estado para legitimar su intervención en la contienda electoral”.

También le pidió que se cumpla la orden del Consejo de Estado de no intervenir en política.

“Que requiera al Estado colombiano garantizar el cumplimiento efectivo de la sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado del 28 de mayo de 2026 y del auto de medidas cautelares del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 10 de abril de 2026, e informar a la Comisión sobre las medidas adoptadas por la Procuraduría General de la Nación en ejercicio de la función de vigilancia encomendada en la parte resolutiva de la sentencia del Consejo de Estado”, se lee en el documento.

Y es que hay que recordar que la Sección Quinta del Consejo de Estado profirió sentencia el 28 de mayo de 2026 ordenando al Presidente abstenerse de difundir propaganda electoral, y el mandatario continuó realizando pronunciamientos de contenido electoral en los días inmediatamente posteriores, en desacato directo de la orden judicial

Las entidades que elevaron esta solicitud ante la CIDH aseguran que “la Procuraduría General de la Nación, pese a haber sido designada por el Consejo de Estado para vigilar el cumplimiento de dicha sentencia, no ha adoptado medidas correctivas conocidas a la fecha de presentación de esta solicitud”.

Otra de las solicitudes es que requiera al Estado colombiano adoptar medidas que garanticen la igualdad de condiciones en la contienda electoral de segunda vuelta y que el presidente de la República reconozca los resultados del preconteo de la primera vuelta y se comprometa a respetar los resultados que produzca la jornada del 21 de junio de 2026.