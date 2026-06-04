¿Qué se debe conectar primero, el celular o el cargador?: esto dicen los expertos para evitar daños. Imágenes de referencia de Getty Images

Muchas veces se ha generado la duda de qué se debe conectar primero a la hora de cargar el celular, ¿se conecta primero el celular al cargador o el cargador al enchufe de la energía?, esta pregunta se hace para saber de qué forma se puede cargar más rápido sin tener algún daño en el equipo o para evitar descargas de energía.

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El orden sí influye en la carga de su equipo, ya que esto le dará la cantidad de energía que su celular requiere para que no tenga inconvenientes o riesgos de cambios en la cantidad de energía que recibe para que no se le dañe su equipo.

¿Cuáles son los riesgos eléctricos?

La conexión desordenada puede dar lugar a chispas pequeñas cuando el cable entra en contacto con el móvil si el cargador ya está energizado. Este efecto, provocado por el voltaje positivo y negativo en los conectores, favorece la oxidación y la corrosión, especialmente en ambientes húmedos o con polvo.

Otro riesgo está asociado a los picos de corriente: si el cargador tiene un fallo o es de baja calidad, conectar primero el dispositivo puede exponerlo a sobrecargas repentinas.

¿Cuál es el orden correcto para conectar los equipos?

La secuencia recomendada por los expertos para evitar sobre cargas de energía en el equipo celular es la siguiente:

Conectar primero el cargador a la toma de corriente

Después, enchufar el cable al celular

Para desconectar, retirar primero el cable del celular y luego el cargador de la corriente

Seguir este orden puede extender la vida útil del dispositivo y prevenir daños costosos.

Si se conecta primero el cable al teléfono y luego el cargador a la corriente, el dispositivo queda expuesto a los picos iniciales de energía. Esta situación puede afectar el desempeño del equipo a largo plazo y acorta la vida útil tanto de la batería como de los cables.

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Recomendaciones:

Sin importar el orden, se recomienda usar siempre cargadores originales o certificados, ya que los genéricos pueden presentar fluctuaciones eléctricas más pronunciadas y aumentar el peligro de fallos.

Otro consejo clave es evitar dejar el cargador conectado a la corriente si no se utiliza, pues, aunque los modelos modernos son seguros, un cargador viejo o dañado puede sobrecalentarse y suponer un riesgo innecesario.

La recomendación también se extiende al momento de desconectar el equipo. Los especialistas sugieren realizar el procedimiento en sentido inverso al de la conexión inicial, retirando primero el cable del celular y después desconectando el cargador de la toma de corriente. Con ello se busca reducir la presencia de tensiones residuales y minimizar el desgaste de los componentes involucrados.

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