Conoce la agenda de turismo religioso para la Semana Santa en Cartagena

Con el objetivo de consolidar a Cartagena como un destino de fe de talla mundial, el próximo viernes 27 de marzo, último viernes de Cuaresma, se iniciará la agenda de turismo religioso para la Semana Santa 2026.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El evento de apertura será el “Camino a la Pascua”, una solemne procesión que recrea la Pasión de Cristo a través de cuadros vivos representados por niños de Santa Fe de Antioquia y Cartagena.

La programación de la Semana Santa, que integra la fe con la cultura, la gastronomía, el patrimonio y el deporte, es liderada por la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la oficina de Gestión Social, Corpoturismo, el Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC), el IDER y la Escuela de Gobierno, en una articulación permanente con la Arquidiócesis de Cartagena.

Un destino turístico religioso internacional

Corpoturismo destacó la relevancia de la Semana Santa para el posicionamiento internacional de la ciudad: “Cartagena de Indias se consolida como un destino religioso mundial, siendo miembro de la Red Mundial de Turismo Religioso. Esta Semana Santa 2026 ofrece una agenda multisegmentos innovadora que une nuestra herencia patrimonial con experiencias únicas como el Lucernario, la Confesatón y la carrera ‘Corre y Anuncia tu fe’. Invitamos a todos los cartageneros y turistas a vincularse a esta programación organizada para vivir la ciudad desde la fe, el respeto y nuestra riqueza cultural”, destacó Liliana Rodríguez, presidente ejecutiva de Corpoturismo.

Por su parte, el padre Julio César Muñoz, delegado para la pastoral turística, resaltó el valor espiritual de estos días: “La Semana Santa es el momento más importante del calendario litúrgico y una oportunidad preciosa para la vida pastoral. Queremos que cada procesión, cada eucaristía y cada encuentro en nuestras plazas sea un espacio de reflexión y renovación espiritual. Invitamos a la ciudadanía a participar activamente en esta agenda articulada que busca fortalecer nuestra identidad como una ciudad que, desde siempre, ha sido de fe”.

Programación de Semana Santa 2026 día a día

A continuación, se detalla la agenda de eventos religiosos, culturales y deportivos programados para la ciudad:

• Viernes, 27 de marzo:

• Camino a la Pascua: Procesión de cuadros vivos protagonizada por niños.

• Hora: 5:00 p. m.

• Ruta: Inicia en la Plaza de la Merced (Teatro Adolfo Mejía) y finaliza en la Plaza de San Pedro Claver.

• Sábado, 28 de marzo:

• Lucernario: Jornada de oración por Cartagena y concierto de música sacra con el artista internacional invitado Pablo Martínez y la masa coral del IPCC.

• Hora: 6:00 p. m.

• Lugar: Desde la Iglesia de Santo Toribio hasta la Plaza de la Proclamación. Se solicita asistir de blanco y llevar una vela.

• Festival del Dulce Cartagenero: Inicia en la Plaza de la Aduana y Plaza de los Coches de 1:00 - 9:00 pm (hasta el 5 de abril).

• Domingo de Ramos, 29 de marzo:

• Bendición de Ramos y Procesión: Entrada triunfante del Señor. Se invita a llevar plantas vivas en lugar de palma de cera.

• Ruta: Desde el Teatro Adolfo Mejía hasta la Catedral de Santa Catalina de Alejandría.

• Lunes Santo, 30 de marzo:

• Misa Crismal: Renovación de promesas sacerdotales y bendición de óleos.

• Hora: 9:00 a. m. en la Catedral Santa Catalina.

• Martes Santo, 31 de marzo:

• Festival de Coros y Música Sacra: Presentaciones en espacio público en Plaza de San Pedro y Plaza de la Trinidad (5:00 p. m. a 7:00 p. m.).

• FAREX Boutique 2026: Feria artesanal en La Serrezuela (hasta el 5 de abril).

• Miércoles Santo, 1 de abril:

• Confesatón “Abracémonos en la Misericordia”: Jornada masiva de confesiones al aire libre.

• Hora: 5:00 p. m. a 11:00 p. m. en la Plaza de la Proclamación. Se recibirán alimentos no perecederos para obras sociales.

• Ruta de Esperanza y Patrimonio: Recorrido por templos del Centro Histórico (8:00 a. m. a 11:30 a. m.)

• Jueves Santo, 2 de abril:

• Oficios Litúrgicos: Lavatorio de pies e Institución de la Eucaristía en todas las parroquias.

• Peregrinación por las 7 Iglesias: Recorrido para obtener la Indulgencia Plenaria.

• Hora: 7:00 p. m. a 12:00 a. m. por templos del Centro, Getsemaní, San Diego, Bocagrande, El Cabrero, Manga y Pie de la Popa.

• Viernes Santo, 3 de abril:

• Santo Viacrucis: Recorrido espiritual de la Pasión.

• Hora: 7:00 a. m. desde la Parroquia Santo Toribio de Mogrovejo (Plaza Fernández de Madrid).

• Viacrucis de La Dolorosa: Procesión en honor a la Virgen María.

• Hora: 6:00 p. m. desde la Plaza de los Coches/Iglesia San Pedro hasta Santo Domingo. Código de vestimenta: Negro.

• Sábado Santo, 4 de abril:

• Vigilia Pascual: Celebración de la Resurrección en todas las parroquias (7:00 p. m.).

• Jornada Mundial de la Juventud: “Amanecer de la Esperanza” a las 5:00 a. m. en el Cerro de La Popa.

◦ Domingo de Pascua, 5 de abril:

• Carrera 5K y 10K “Corre y Anuncia tu Fe”: Evento deportivo por los templos patrimoniales en beneficio de la Casa María Revive que atiende a personas en condición de calle

• Hora: 5:00 a. m. desde el Camellón de los Mártires.

“Nuestra apuesta para esta Semana Santa 2026 es consolidar a Cartagena como un epicentro de patrimonio vivo. Desde el IPCC, hemos diseñado una agenda que democratiza la cultura: desde la excelencia de los coros ganadores de nuestras convocatorias, hasta el sabor ancestral que se toma la Plaza de los Coches y los barrios con los festivales comunitarios del dulce. Queremos que ciudadanos y visitantes vivan una experiencia transformadora en nuestras plazas y museos, reconociendo que nuestra mayor riqueza reside en la salvaguardia de nuestra memoria cultural”, destacó la directora del IPCC, Lucy Espinosa.