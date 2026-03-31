En Semana Santa se taparán huecos en la vía a La Calera: los trabajos se realizarán en la madrugada

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) aprovecha la temporada de Semana Santa para realizar trabajos de conservación de la malla vial en la avenida Circunvalar, con la transversal 5, entre calles 92 y 84 (vía Bogotá – La Calera).

Los trabajos empezaron desde este lunes 30 de marzo e irán hasta el primero de abril, con cierres programados entre las 9 de la noche y las 4 de la mañana.

En total, se intervendrán 2000 m², que mejorarán la malla vial de este importante corredor de Bogotá, para garantizar la seguridad de los conductores y la calidad de vida de las familias que transitan por este tramo.

Para el tránsito vehicular, se habilitará un contraflujo controlado por paleteros sobre la misma avenida Circunvalar.

De acuerdo con un informe de balance de conservación de las vías en Bogotá, el Distrito ha conservado más de 4.9 millones de m² entre malla vial, espacio público y ciclorrutas, a través del IDU, la UMV y los Fondos de Desarrollo Local.

La meta de esta administración es conservar en el cuatrienio (2024-2027) más de 10 millones de m² solo de malla vial.