JEP: Ninguno de los 40 militares llamados por falsos positivos había respondido ante la justicia

Audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz sobre falsos positivos en el departamento del Meta. Foto cortesía JEP

Bogotá

En Villavicencio se lleva a cabo la audiencia de reconocimiento de verdad en la que 27 exintegrantes del Ejército, entre ellos dos generales, les dan la cara a las víctimas y al país y reconocen públicamente su responsabilidad por 209 casos de falsos positivos, entre ellos los de 10 menores de edad, y 65 desapariciones forzadas y una tentativa de homicidio en el departamento del Meta.

Ante los magistrados de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz reconocen estos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos entre 2002 y 2007. En medio de la investigación se determinó que estos exmilitares participaron de un plan criminal asesinando a civiles en combates simulados y luego presentados como resultados operacionales.

27 exintegrantes del Ejército reconocen 209 casos de falsos positivos en el Meta. Foto cortesía JEP Ampliar 27 exintegrantes del Ejército reconocen 209 casos de falsos positivos en el Meta. Foto cortesía JEP Cerrar

Para la JEP se generó una falsa sensación de seguridad para que los integrantes del Ejército obtuvieran beneficios profesionales y el fortalecimiento de la legitimidad institucional. Además, implementaron una estrategia de guerra que priorizó las muertes sobre otros resultados operacionales y las tropas fueron presionadas e incentivadas para presentar bajas en combate.

En este caso de falsos positivos sub-caso Meta fueron imputados por la Jurisdicción Especial para la Paz 30 exintegrantes del Ejército, pero solo 27 aceptaron su responsabilidad y son los que le están dando la cara al país y a las familias de las víctimas de estas ejecuciones extrajudiciales.

En medio de la audiencia el general retirado del Ejército, Carlos Ovidio Saavedra aseguró que el mismo sistema de la institución, a través de documentos, programas radiales y reuniones del alto mando militar, felicitaba y estimulaba los resultados operacionales.

“Se nos motivaba para continuar en esa campaña de manera que esto de cierta forma generó una aceleración por parte de nosotros de estar en esa tónica y actuamos sin mediciones, actuamos sin tener en cuenta cual era el impacto que se estaba generando hacia abajo, pero de arriba, del mando superior tampoco había un seguimiento de esa gestión que nosotros desarrollábamos a nivel táctico y operativo”.

En esta audiencia ante la JEP la magistrada Reinere Jaramillo dijo que las versiones de los comparecientes de la Fuerza Pública muestran como con los falsos positivos se sacó lo peor del ser humano y que con estas diligencias se busca reconstruir el tejido social.

vIctimas acreditadas en el sub-caso Meta de falsos positivos. Foto cortesía JEP Ampliar vIctimas acreditadas en el sub-caso Meta de falsos positivos. Foto cortesía JEP Cerrar

El magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, aseguró que en este caso 03 de falsos positivos ninguno de los 40 exintegrantes del Ejército que han sido llamados a versión por estos crímenes de guerra y de lesa humanidad había sido imputado por la justicia ordinaria.

“En la historia de Colombia nunca. Eso es producto de que las investigaciones que nosotros adelantamos son extremadamente sólidas. En este caso del Meta nosotros escuchamos más de 100 versiones voluntarias, escuchamos los testimonios de antiguos jefes paramilitares, de igual manera fuimos a las respectivas unidades militares en Villavicencio, en Granada, y nos trajimos teras y teras de información. Entonces eso es para decirles que las conclusiones a las cuales llega la jurisdicción no son especulaciones, no es lo dicho por algunos, sino que es una contrastación de mega-datos relámete y por eso es por lo que los comparecientes están aceptando y no se están yendo a un juicio”.

Terminada esta audiencia de reconocimiento de verdad la Jurisdicción Especial para la Paz evaluará todo el sub-caso Meta de falsos positivos y emitirá una resolución de conclusiones.