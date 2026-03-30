Popayán refuerza la seguridad en Semana Santa con más de 1.700 policías y vigilancia aérea

Popayán, Cauca. Con un componente de más de 1.700 uniformados, la Policía Nacional puso en marcha el plan Semana Santa Segura 2026 para garantizar la tranquilidad de propios y visitantes durante las celebraciones religiosas en la capital caucana.

El dispositivo contempla acompañamiento permanente en procesiones, templos, sitios turísticos, terminal de transporte, aeropuerto y principales corredores viales de ingreso y salida de la ciudad.

El comandante de la Policía Metropolitana de Popayán, coronel Germán Manrique, indicó que “este es un plan que compromete la totalidad de la Policía Metropolitana, más de 1.700 hombres y mujeres, además de unidades adicionales que han llegado para reforzar los servicios y garantizar la seguridad en Semana Santa”.

El oficial también hizo un llamado a la ciudadanía para adoptar medidas de autoprotección.

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“Recomendamos evitar mezclar el consumo de alcohol con la conducción, portar la documentación al día, asegurar las viviendas si van a salir y mantener siempre a los menores de edad acompañados por adultos responsables”, señaló.

Como apoyo a las acciones en tierra, este año se cuenta con vigilancia aérea mediante el helicóptero Halcón, equipado con tecnología de alta precisión, visión nocturna y capacidad de monitoreo en tiempo real, lo que permite fortalecer los controles durante las 24 horas.

El alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz, destacó el trabajo articulado entre las instituciones para garantizar el desarrollo de la Semana Mayor.

“Todo está listo para entregarle a propios y visitantes una semana esplendorosa; Popayán está preparada para recibir a quienes quieran vivir esta tradición de fe y recogimiento”, afirmó.

Las autoridades también habilitarán puntos de información en sectores estratégicos de la ciudad, donde habrá personal bilingüe para orientar a turistas nacionales y extranjeros.

Finalmente, se reiteró el llamado a respetar las normas de tránsito, verificar los servicios turísticos y tomar medidas de prevención.