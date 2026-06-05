“Hay que exigirle a la JEP que realmente le cumpla a las víctimas”: José Manuel Restrepo
La fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, estuvo en Hora 20 hablando de sus propuestas y plan de trabajo para los próximos cuatro años.
José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella estuvo en el programa Hora 20 de Caracol Radio dirigido por Diana Calderón, con quién habló de sus propuestas y de su plan de trabajo durante los primeros cien días, si llegan a la presidencia.
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En este espacio radial habló de la salud, seguridad, funciones como vicepresidente, mega cárceles, contratos de exploración de gas y de petróleo, entre otros.
¿Qué pasará con la JEP?
Con respecto a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), José Manuel Restrepo indicó que: “aquí hay que revisar de fondo el desempeño de la JEP, y no es un buen desempeño, porque ha habido tres sentencias definitivas y cerca de 338, para ser preciso, imputaciones. 70% para integrantes de la fuerza pública, llevan casi 10 años. Aquí hay que exigirle a la JEP que realmente cumpla con las víctimas, porque el sentimiento que hay hoy en las víctimas es de impunidad”, dijo.
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¿Reforma constitucional para acabarla?
En este punto el candidato a la vicepresidencia aseguró que no se debe hacer una reforma constitucional para acabar la JEP: “aquí lo que hay que hacer es garantizar que se cumpla con la JEP el periodo de tiempo y es que los siguientes 5 años tienen que ser minimizados en el sentido de que no van a ser para todas las actividades, tienen que ir a su límite de necesidades de recursos. Lo que hemos dicho es que no se va a extender la JEP y esa es una decisión para garantizar que no exista la impunidad hoy en el país, que es un sentimiento que afecta a las víctimas, pero de verdad hay millones de colombianos que están molestos con lo que ha sucedido hoy con la JEP”, puntualizó el candidato.
Vea la entrevista completa aquí:
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Marylin León
Comunicadora Social y Periodista egresada de la Universidad Santo Tomás. Hace parte de Caracol Radio...