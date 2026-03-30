¡Viaje tranquilo! Cundinamarca reforzó seguridad militar en Semana Santa en vías y municipios

Si tiene pensado salir de viaje, encontrará mayor presencia de autoridades en las principales vías del departamento.

La Gobernación de Cundinamarca, junto con la Policía Nacional de Colombia, activó un plan especial de seguridad para la Semana Santa con más de 4.600 de uniformados de apoyo militar, y 500 policías de tránsito en corredores clave, entradas y salidas de municipios, y puntos de alto flujo.

Esto se traduce en más retenes, controles de velocidad, verificación de documentos y acompañamiento en carretera, especialmente en los días de mayor movilidad.

El objetivo es reducir accidentes y prevenir robos o situaciones de riesgo durante los desplazamientos, ya que las entidades estiman que durante esta semana se movilicen más de 3,5 millones de vehículos.

El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana, Luis Fernando Navarro Jiménez, aseguró que el plan contará con más de 3.900 hombres del Ejército Nacional de la XIII Brigada, más de 1.900 estarán ubicados en ejes primarios y 1.400 en vías secundarias.

Vigilancia en destinos turísticos

Los municipios más visitados en esta temporada, como Soacha y Zipaquirá, contarán con 100 refuerzos de seguridad adicionales en parques, iglesias, terminales y zonas comerciales. Allí, las autoridades priorizarán la prevención de hurtos, la regulación del tránsito y la atención rápida ante cualquier emergencia.

Además, se activaron sistemas de monitoreo y coordinación entre alcaldías, Policía y organismos de socorro para responder de forma más ágil a incidentes que puedan presentarse durante la Semana Mayor.

El plan incluye seis corredores viales de ingreso y salida del departamento y con el fin de facilitar la movilidad, las entidades habilitarán dos reversibles: uno en el corredor Apulo - Anapoima - La Mesa y el otro en la vía Villavicencio - Bogotá.

Asimismo, se aseguraron los patrullajes aéreos con apoyo de la Fuerza Aeroespacial y operativos para el control de estructuras ilegales y la protección de los recursos naturales.

¿Qué significa para los ciudadanos?

Las autoridades insisten en que la seguridad también depende del comportamiento de los ciudadanos, por eso se hizo un llamado para que se pueda evitar fraudes durante la temporada y utilizar de manera adecuada y necesaria la línea de emergencia 123.

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Incluso, se recomienda revisar el estado del vehículo antes de salir, respetar los límites de velocidad, no conducir bajo efectos del alcohol, mantener pertenencias vigiladas en sitios concurridos y seguir las indicaciones de las autoridades en carretera.