Viajar en Semana Santa 2026: Pilas a los lugares que están en alerta por brote de fiebre amarilla

Secretario de Salud del Huila, César Germán Roa Trujillo, hace el llamado a intensificar la vacunación contra la fiebre amarilla en el departamento.

Con la llegada de la Semana Santa, miles de colombianos se han preparado para salir de viaje tanto dentro como fuera del país.

Sin embargo, en las últimas semanas, las autoridades de salud han alertado acerca del aumento de casos de fiebre amarilla en distintas regiones de Colombia, un hecho que ha obligado a adoptar medidas –como controles y recomendaciones– para evitar contagios y proteger la salud de los ciudadanos.

Es preciso recordar que la fiebre amarilla es una enfermedad viral que se transmite a través de la picadura de mosquitos infectados, la cual se registra especialmente en zonas tropicales y selváticas.

La vacunación contra la fiebre amarilla puede prevenir que los síntomas se agraven, pues esta enfermedad puede llegar a ser mortal si no se detecta y se trata a tiempo.

Por ese motivo, las autoridades de Colombia han hecho un llamado a revisar el destino antes de viajar para verificar si se requiere vacunación.

¿Qué lugares de Colombia están en alerta por fiebre amarilla?

A pesar de que el Ministerio de Salud ha identificado alertas epidemiológicas en regiones donde suele circular el virus, en esta ocasión ha aclarado que, en los últimos meses, sí se ha presentado un aumento de casos.

“Entre 2024 y lo que va de 2026, se han registrado 180 casos, de los cuales 81 han fallecido”.

Los departamentos de Colombia que están en alerta por fiebre amarilla son los siguientes:

Tolima

Huila

Cauca

Nariño

Putumayo

Caldas

Meta

Vaupés

Guaviare

Caquetá

¿Quiénes deben y no deben vacunarse contra la fiebre amarilla?

El Ministerio de Salud ha reiterado que la vacuna contra la fiebre amarilla es la principal herramienta de prevención, por lo que recomienda vacunarse a las siguientes personas:

Viajeros a zonas de riesgo.

Turistas que visiten parques naturales o áreas selváticas.

Viajeros internacionales que se dirijan a países que exigen el certificado.

No obstante, las personas que NO deben vacunarse contra la fiebre amarilla son:

Niños menores de 9 meses. Adultos mayores con condiciones médicas especiales. Personas inmunosuprimidas.

En los casos 2 y 3, es recomendable que primero consulten con un médico sobre si es pertinente aplicar o no la vacuna contra la fiebre amarilla.

¿Con cuánto tiempo de anticipación se debe vacunar contra la fiebre amarilla?

La vacuna contra la fiebre amarilla debe aplicarse al menos 10 días antes de viajar para que sea efectiva. Además, una sola dosis normalmente es suficiente para brindar protección de por vida.

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