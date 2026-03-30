Horarios de atención en Semana Santa para servicios de movilidad: ¿Qué trámites estarán disponibles?

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) dio a conocer, mediante su página web, la disponibilidad de los horarios de atención que tendrán los servicios de movilidad entre el lunes 30 de marzo y el sábado 4 de abril, días que hacen parte de la Semana Santa en 2026.

Esto, según la entidad distrital, para facilitar la planeación y el acceso oportuno a la oferta institucional para que la ciudadanía pueda realizar los trámites necesarios, en cada caso en particular, de forma eficiente y puntual.

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Horario y fechas de atención durante Semana Santa:

Durante este periodo, las personas que necesiten atención en temas relacionados con movilidad podrán acercarse a los puntos de información de la siguiente manera:

Entre el lunes 30 de marzo y el miércoles 1 de abril: Atención en horario habitual de 7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde en todos los puntos a nivel Bogotá.

Atención en horario habitual de 7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde en todos los puntos a nivel Bogotá. Jueves y viernes santo (2 y 3 de abril): Los días festivos de Semana Santa no habrá ningún tipo de atención al público en todo lo relacionado con los temas de movilidad.

Los días festivos de Semana Santa no habrá ningún tipo de atención al público en todo lo relacionado con los temas de movilidad. Sábado 4 de abril: Los Centros de Servicios de Movilidad Calle 13 y Paloquemao, de 7:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Los Centros de Servicios de Movilidad Calle 13 y Paloquemao, de 7:00 de la mañana a 2:00 de la tarde. Domingo 5 de abril: No habrá servicio de atención al ciudadano en las oficinas de asistencia al público.

¿Qué servicios estarán disponibles durante Semana Santa?

La Secretaría Distrital de Movilidad menciona que, durante los días de atención y servicio, los ciudadanos podrán acceder a trámites como:

Procesos de salida de patios (virtual y presencial)

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La Secretaría ofrece la opción de realizar el trámite de salida de patios de forma virtual para vehículos particulares inmovilizados solo por las siguientes infracciones:

B01: Conducir sin licencia de conducción. B02: Conducir un vehículo con la licencia de conducción vencida. C14: Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente (pico y placa). C35: No realizar la revisión técnico-mecánica en el plazo legal establecido o cuando el vehículo no se encuentre en adecuadas condiciones técnico-mecánicas o de emisiones contaminantes. D01: Conducir un vehículo sin haber obtenido la licencia de conducción. D02: Conducir sin portar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), ordenado por la ley. D12: Conducir un vehículo que, sin la debida autorización, se destine a un servicio diferente de aquel para el cual tiene licencia de tránsito. H02: Conducir sin portar la licencia de tránsito.

De igual forma, estarán disponibles trámites como cursos pedagógicos, impugnaciones, acuerdos de pago y atención del Centro de Orientación a Víctimas de Siniestros Viales; este último mantendrá su horario habitual entre lunes y miércoles de 7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde en la sede ubicada en el Centro Comercial Mallplaza.

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¿Cómo agendar las citas para realizar un procedimiento con la Secretaría Distrital de Movilidad durante Semana Santa?

La entidad indica que mediante la página web de la SDM (www.movilidadbogota.gov.co) se podrá solicitar una cita para el servicio de atención del trámite de interés. Adicionalmente, se podrán agendar el mismo tipo de turnos mediante la plataforma ‘Mi Movilidad a un clic’ o comunicándose directamente mediante llamada telefónica al (601) 3649400, opción 2, y los canales de atención virtuales.

La Secretaría Distrital de Movilidad le recuerda a la ciudadanía que el agendamiento de citas no tiene costo alguno y no es requerida la presencia de intermediarios en el proceso.

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