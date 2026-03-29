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29 mar 2026 Actualizado 18:07

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Instalan PMU en Monserrate por comienzo de Semana Santa: más de 200 funcionarios desplegados

Se espera una llegada masiva de personas al cerro de Monserrate, Guadalupe y la Iglesia del 20 de Julio.

Monserrate en Semana Santa. Foto: Colprensa.

Monserrate en Semana Santa. Foto: Colprensa.

Monserrate en Semana Santa. Foto: Colprensa.

Juliana De Los Ríos

Bogotá

Bogotá D.C

Este 29 de marzo es Domingo de Ramos, una festividad cristiana que marca el comienzo de la Semana Santa y es un día en el que los feligreses salen a compartir su fe.

Desde la Alcaldía de Bogotá instalaron Puestos de Mando Unificado (PMU) en los lugares predilectos en los que usualmente se presentan una presencia masiva de personas como: el cerro de Monserrate, el cerro de Guadalupe y la Iglesia 20 de Julio, entre otros.

200 personas operativas para poder garantizar la seguridad tanto en la subida como en el descenso. Cuatro puestos de atención a lo largo del camino”, afirmó Guillermo Escobar, el director del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER).

Entidades de socorro como Defensa Civil, Bomberos, Cruz Roja así como el Ejército estarán presentes en todo el recorrido hacía estos puntos.

Autoridades recomiendan a las personas que vayan a visitar estos lugares por estas fechas, ir con ropa y zapatos cómodos, buena hidratación, registrar a los menores de edad en los PMU y no ir con animales de compañía.

Juliana De Los Ríos

Juliana De Los Ríos

Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....

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