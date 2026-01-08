SOAT 2026: ¿Cómo calcularlo? Simulador GRATIS de la Superintendencia Financiera

El inicio de 2026 trae varios cambios importantes para los conductores en Colombia, y uno de los más relevantes es el ajuste en el precio del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

Este seguro, desde el 1 de enero de 2026 tiene una actualización en sus tarifas para motos y carros. Sin embargo, el aumento no será igual para todos los vehículos, ya que, algunas categorías registrarían alzas más altas, mientras que otras incluso tendrían reducciones leves, de acuerdo con el tipo de automotor, su cilindraje y el nivel de riesgo asociado.

Tarifas del SOAT:

La Superintendencia Financiera de Colombia anunció el ajuste de las tarifas máximas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito que entra en vigencia desde este 2026. La entidad confirmó que las categorías sujetas a tarifas diferenciales tendrán un incremento del 5,17% para 2026.

Los vehículos con tarifa diferencial de acuerdo con el último decreto son:

Ciclomotores

Motos de menos de 100 c.c.

Motos entre 100 y 200 c.c.

Motos de más de 200 c.c.

Motocarros

Tricimotos

Cuadriciclos

Servicio público de pasajeros que tienen riesgo alto por exposición y uso, como:

Microbús urbano

Microbús intermunicipal

Bus urbano

Bus intermunicipal

Otros vehículos clasificados en riesgo diferencial:

Motocarro de carga

Vehículos especiales como ambulancias y transporte escolar

Vehículos de transporte público individual como los taxis

Para las otras categorías, que representan aproximadamente la mitad del parque automotor, el aumento será menor, con un ajuste estimado de 0,38%.

¿Qué pasa si no pago el SOAT a tiempo?

Las sanciones por no tener el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente incluyen multas y medidas administrativas severas. La infracción (Codificación D.2) equivale a 30 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV). Con el ajuste del salario para 2026, el valor estimado de la multa supera el $1.300.000 COP.

También le puede inmovilizar el vehículo si no ha pagado el SOAT, esto implica costos adicionales que el propietario debe asumir como el servicio de grúa y los días de parqueo.

Simulador de pago del SOAT:

La Superintendencia Financiera Colombiana pone a su disposición el #SimuladorTarifasSOAT en el que puede conocer el precio que deberá pagar por este seguro obligatorio para circular con su vehículo.

La SFC pone a tu disposición el #SimuladorTarifasSOAT en el que puedes conocer el precio que deberás pagar por este seguro obligatorio para circular con tu vehículo



¡Conoce la tarifa comercial ingresando al siguiente enlace!https://t.co/FuFjUhGYXW pic.twitter.com/DuSPk78O4s — Superfinanciera (@SFCsupervisor) January 6, 2026

¿Cómo puede acceder al simulador?

Lo primero que debe hacer es ingresar a la página web de las Superfinanciera: https://www.superfinanciera.gov.co/