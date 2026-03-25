¿Lo sabía? Estos son los 10 países a los que puede llegar por tierra desde Colombia

Los viajes siempre son una forma de dispersar la mente para el ser humano sea cual sea el motivo: turismo o negocios, por ejemplo, pues es una forma de enfrentarse a nuevas experiencias que generan un cierto gusto para la persona.

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Así mismo, con el paso de los años y el avance científico, tecnológico y económico en todas las civilizaciones, un sector que avanzó fue el del transporte, pues se pasó de un transporte impulsado por un caballo, por ejemplo, a volar en avión o andar por tierra en vehículos automotores, que, justamente, son dos de las formas más comunes de viajar hoy en día: por tierra y por aire.

Ahora, cada vez son más las personas que invierten su tiempo en viajes para conocer otras culturas, costumbres y países, y muchos optan por los recorridos por carretera, con el propósito de vivir una experiencia única y con poco presupuesto.

Sin embargo, hay quienes, además de conocer ciudades y municipios, buscan salir del país.

A través de la vía Panamericana, que atraviesa varios países, los colombianos podrán conocer países como Ecuador, Perú, Argentina y Chile. Además, esto facilita también el paso por otros territorios como Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Venezuela.

Esta es la ruta que puede hacer para recorrer Sudamérica

Colombia : Puede tomar la vía Panamericana hasta llegar a Ipiales y allí atravesar la frontera y pasar por la ciudad de Tulcán, Ecuador.

: Puede tomar la vía Panamericana hasta llegar a Ipiales y allí atravesar la frontera y pasar por la ciudad de Tulcán, Ecuador. Ecuador: Luego de conocer este país y atravesarlo en carretera puede llegar hasta la ciudad de Huaquillas, que es el límite que divide a este país de Perú.

Luego de conocer este país y atravesarlo en carretera puede llegar hasta la ciudad de Huaquillas, que es el límite que divide a este país de Perú. Perú : El recorrido en este país se divide entre la isla Iscaya y punta Huancallani en Bolivia, donde podrá disfrutar de un gran paisaje, y conocer lugares como Machu Picchu.

: El recorrido en este país se divide entre la isla Iscaya y punta Huancallani en Bolivia, donde podrá disfrutar de un gran paisaje, y conocer lugares como Machu Picchu. Bolivia: en este país puede disfrutar de las ciudades de La Paz, Oruro y Potosí, que limitan con las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, atravesando la cordillera de los Andes.

en este país puede disfrutar de las ciudades de La Paz, Oruro y Potosí, que limitan con las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, atravesando la cordillera de los Andes. Chile: Aquí pueden contemplar diversos territorios con cambios climáticos variados como el Paso El Bolsón con Lago Puelo que limita con Argentina.

Aquí pueden contemplar diversos territorios con cambios climáticos variados como el Paso El Bolsón con Lago Puelo que limita con Argentina. Argentina: En este país los turistas podrán conocer diferentes paisajes y seguir el recorrido hasta llegar a Artigas, Salto, Paysandú en Uruguay.

En este país los turistas podrán conocer diferentes paisajes y seguir el recorrido hasta llegar a Artigas, Salto, Paysandú en Uruguay. Uruguay: Las personas podrán llegar hasta Río Grande al sur del país, el cual limita con Paraguay.

Las personas podrán llegar hasta Río Grande al sur del país, el cual limita con Paraguay. Paraguay: Luego de recorrer este país, los turistas podrán llegar hasta Brasil.

Luego de recorrer este país, los turistas podrán llegar hasta Brasil. Brasil: El país más grande del continente, y en el que puede pasar mayor tiempo, tiene fronteras con 10 países, y puede darse un buen recorrido. Además, en Brasil podrá disfrutar de la cultura, la música y festivales.

El país más grande del continente, y en el que puede pasar mayor tiempo, tiene fronteras con 10 países, y puede darse un buen recorrido. Además, en Brasil podrá disfrutar de la cultura, la música y festivales. Venezuela: Llegando al final del recorrido, en Venezuela podrá conocer lugares llenos de paisajes y finalmente regresar a Colombia por la frontera con Cúcuta.

¿Cuál es la ciudad más cara de Colombia? Costo de vida anual subió más del 6%

El último estudio sobre Índices de Precios al Consumidor (IPC), dado a conocer por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), reveló que, con una cifra de 6,13 %, Pereira fue la ciudad más costosa para vivir del país, teniendo en cuenta la inflación anual del mes de mayo.

Este mismo informe ubicó en el segundo lugar a la ciudad de Bucaramanga con un IPC de 5,61 %, y en el tercero a Armenia con 5,55 %. Caso contrario ocurrió con Manizales que con una inflación de 5,01 %, se ubicó por debajo de la media nacional que fue de 5,05%.

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