Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

25 mar 2026 Actualizado 23:09

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Movilidad

¿Lo sabía? Estos son los 10 países a los que puede llegar por tierra desde Colombia

Conozca la ruta que puede tomar para conocer todo Sudamérica por tierra.

Viaje por carretera, imagen de referencia. Foto: Getty Images

Viaje por carretera, imagen de referencia. Foto: Getty Images / EGT

Viaje por carretera, imagen de referencia. Foto: Getty Images

Laura Rojas@laurarojas2399

Los viajes siempre son una forma de dispersar la mente para el ser humano sea cual sea el motivo: turismo o negocios, por ejemplo, pues es una forma de enfrentarse a nuevas experiencias que generan un cierto gusto para la persona.

Puede leer: Este es el país de Sudamérica que comparte frontera con 10 países: Es el más grande de la región

Así mismo, con el paso de los años y el avance científico, tecnológico y económico en todas las civilizaciones, un sector que avanzó fue el del transporte, pues se pasó de un transporte impulsado por un caballo, por ejemplo, a volar en avión o andar por tierra en vehículos automotores, que, justamente, son dos de las formas más comunes de viajar hoy en día: por tierra y por aire.

Ahora, cada vez son más las personas que invierten su tiempo en viajes para conocer otras culturas, costumbres y países, y muchos optan por los recorridos por carretera, con el propósito de vivir una experiencia única y con poco presupuesto.

Sin embargo, hay quienes, además de conocer ciudades y municipios, buscan salir del país.

A través de la vía Panamericana, que atraviesa varios países, los colombianos podrán conocer países como Ecuador, Perú, Argentina y Chile. Además, esto facilita también el paso por otros territorios como Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Venezuela.

Esta es la ruta que puede hacer para recorrer Sudamérica

  • Colombia: Puede tomar la vía Panamericana hasta llegar a Ipiales y allí atravesar la frontera y pasar por la ciudad de Tulcán, Ecuador.
  • Ecuador: Luego de conocer este país y atravesarlo en carretera puede llegar hasta la ciudad de Huaquillas, que es el límite que divide a este país de Perú.
  • Perú: El recorrido en este país se divide entre la isla Iscaya y punta Huancallani en Bolivia, donde podrá disfrutar de un gran paisaje, y conocer lugares como Machu Picchu.
  • Bolivia: en este país puede disfrutar de las ciudades de La Paz, Oruro y Potosí, que limitan con las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, atravesando la cordillera de los Andes.
  • Chile: Aquí pueden contemplar diversos territorios con cambios climáticos variados como el Paso El Bolsón con Lago Puelo que limita con Argentina.
  • Argentina: En este país los turistas podrán conocer diferentes paisajes y seguir el recorrido hasta llegar a Artigas, Salto, Paysandú en Uruguay.
  • Uruguay: Las personas podrán llegar hasta Río Grande al sur del país, el cual limita con Paraguay.
  • Paraguay: Luego de recorrer este país, los turistas podrán llegar hasta Brasil.
  • Brasil: El país más grande del continente, y en el que puede pasar mayor tiempo, tiene fronteras con 10 países, y puede darse un buen recorrido. Además, en Brasil podrá disfrutar de la cultura, la música y festivales.
  • Venezuela: Llegando al final del recorrido, en Venezuela podrá conocer lugares llenos de paisajes y finalmente regresar a Colombia por la frontera con Cúcuta.

¿Cuál es la ciudad más cara de Colombia? Costo de vida anual subió más del 6%

El último estudio sobre Índices de Precios al Consumidor (IPC), dado a conocer por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), reveló que, con una cifra de 6,13 %, Pereira fue la ciudad más costosa para vivir del país, teniendo en cuenta la inflación anual del mes de mayo.

Este mismo informe ubicó en el segundo lugar a la ciudad de Bucaramanga con un IPC de 5,61 %, y en el tercero a Armenia con 5,55 %. Caso contrario ocurrió con Manizales que con una inflación de 5,01 %, se ubicó por debajo de la media nacional que fue de 5,05%.

Escuchar Caracol Radio en vivo:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Laura Rojas

Laura Rojas

Periodista y comunicadora social de la Universidad Sergio Arboleda. Experiencia en periodismo digital...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir