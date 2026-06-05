ATENCIÓN: Ataque armado contra la seguridad del Buque Hospital Benkos Biohó en Chocó

Se registró un ataque armado contra el dispositivo de seguridad de la Infantería de Marina que brinda protección al Buque Hospital Benkos Biohó, en zona rural del corregimiento de Palestina, en el departamento del Chocó. De acuerdo con la información preliminar, no se reportan uniformados heridos ni afectaciones al personal que participa en la misión.

El hecho ocurrió mientras la embarcación adelantaba su recorrido por comunidades apartadas del Pacífico colombiano, donde desarrolla jornadas de atención médica, odontológica y asistencia humanitaria para poblaciones con dificultades de acceso a servicios de salud.

El Buque Hospital Benkos Biohó hace parte de las capacidades de acción integral de la Armada de Colombia y ha sido utilizado para llevar atención especializada, medicamentos y ayudas humanitarias a comunidades ribereñas de departamentos como Chocó, Nariño, Cauca y Valle del Cauca.

Por ahora, las autoridades adelantan las verificaciones para establecer las circunstancias del ataque y determinar los responsables de la acción armada contra el esquema de seguridad que acompaña la misión humanitaria.