Ecopetrol habría contratado firma para rastrear filtración de mis correos: Alberto Vergara

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En conversación con El Reporte Coronell, Alberto Vergara, exdirector de cumplimiento de Ecopetrol, reveló que la Junta Directiva de la estatal contrató a varias firmas para investigar las conductas de Ricardo Roa.

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Según comentó, además de Miller y Chevalier, la Junta también ordenó contratar a Covington & Burling, empresa que solicitó documentos que el presidente Ricardo Roa no entregó nunca.

“La Junta Directiva ordenó hacer una contratación en la cual participaron cuatro firmas especializadas, con la experiencia en el manejo y contacto con la CEP, un proceso plural competitivo donde se seleccionó a la firma Covington & Berry para hacer tres entregables”, contó.

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Indicó que con la evaluación de riesgos se iniciaría una investigación como se había solicitado y con las que Covington le pudiera dar orientaciones a la Junta Directiva para tomar decisiones de cara a los hechos en los que estuviera involucrado Ricardo Roa.

Seguido a esto, aclaró que la Junta Directiva de Ecopetrol no tiene capacidad de contratación, por lo que se delegó a la Dirección Corporativa de Cumplimiento, la cual estaba a su cargo.

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“Se nombró una comisión integrada por tres miembros de la Junta Directiva, quienes estuvieron siempre informados, siempre se les entregó la información”, sostuvo.

¿Se contrató otra firma para rastrear la filtración de información a periodistas?

Vergara reveló que la vicepresidenta de Talento Organizacional, Victoria Sepúlveda, le dijo que el Ricardo Roa, Sergio Moreno, vicepresidente de Ciencia y Tecnología, habían contratado una firma para identificar quién filtró la información que sacaron de su correo, datos que terminaron en la Unidad Investigativa de El Tiempo.

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“La doctora Sepúlveda me dijo que ellos sabían que lo que estaba haciendo era irregular, pero que no podían entregar ese informe porque precisamente era ilícito”, señaló.

Tras esto, manifestó que le dijo a Sepúlveda que debía presentar el informe a la línea ética, pero ella le informó quién fue la persona que accedió varias veces a su correo, un funcionario que, a pesar de las denuncias, sigue en Ecopetrol hasta el momento.

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Finalmente, le pidió a la Junta Directiva de Ecopetrol que tome una decisión con el auditor Ricardo Augusto Montes Gómez, quien, según comentó, le inició una investigación sin tener competencia para ello y sin tener en cuenta sus derechos.

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