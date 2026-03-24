Ecopetrol tendrá nueva sesión de Junta Directiva este martes 24 de marzo

6AM W pudo confirmar que este martes 24 de marzo, habrá nueva sesión de la junta directiva de Ecopetrol, en la cual se mantiene la división interna sobre la continuidad de Ricardo Roa al frente de la petrolera estatal.

Durante el fin de semana se evidenció que cinco miembros de la junta respaldan la postura del presidente Gustavo Petro, quien ha insistido públicamente en que Roa debe permanecer en su cargo.

A través de su cuenta en X, el jefe de EStado aseguró que detrás de las críticas recientes a la empresa, así como de las entrevistas al exdirectivo Johnny Giraldo, existirían intereses políticos para retomar el control de la compañía.

Sin embargo, otros cuatro integrantes de la junta han manifestado su desacuerdo. Entre ellos están Ricardo Rodríguez G, Luis Felipe Nao, César Loza y Juan Gonzalo Castaño, quienes consideran que Roa debería apartarse del cargo, al menos de manera temporal, mientras se aclaran los cuestionamientos.

Así las cosas, y de mantenerse el equilibrio actual de fuerzas dentro de la junta, todo apunta a que Ricardo Roa continuará liderando Ecopetrol, en línea con la posición del Gobierno nacional.