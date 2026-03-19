“Necesitamos un presidente concentrado, no distraído en asuntos personales”: USO sobre Ricardo Roa
La USO solicitó al presidente Gustavo Petro la salida de Ricardo Roa de la presidencia de Ecopetrol en medio de escándalos.
“Necesitamos un presidente concentrado, no distraído en asuntos personales”: USO sobre Ricardo Roa
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Martín Ravelo, presidente del sindicato de la Unión Sindical Obrera (USO), se refirió en 6AM W a la petición que hizo el sindicato de Ecopetrol a Gustavo Petro de que Ricardo Roa salga de la Presidencia de la estatal en medio del escándalo de su apartamento en Bogotá y de los señalamientos que se le hacen.
“Tenemos la certeza de que, al margen de las concesiones políticas e ideológicas, se debe tomar una decisión arraigada en los principios del gobierno corporativo”, afirmó.
Ante esto, sugirió que Roa debe concentre en su defensa, en los señalamientos de los que es objeto y debe dejar la administración de la empresa a alguien que esté concentrado.
“Necesitamos un presidente concentrado y no distraído en sus asuntos de carácter personal”, dijo.
Escuche la entrevista completa con el presidente de la USO aquí:
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Luisa María Mercado
Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...