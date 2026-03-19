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“Necesitamos un presidente concentrado, no distraído en asuntos personales”: USO sobre Ricardo Roa

Martín Ravelo, presidente del sindicato de la Unión Sindical Obrera (USO), se refirió en 6AM W a la petición que hizo el sindicato de Ecopetrol a Gustavo Petro de que Ricardo Roa salga de la Presidencia de la estatal en medio del escándalo de su apartamento en Bogotá y de los señalamientos que se le hacen.

“Tenemos la certeza de que, al margen de las concesiones políticas e ideológicas, se debe tomar una decisión arraigada en los principios del gobierno corporativo”, afirmó.

Ante esto, sugirió que Roa debe concentre en su defensa, en los señalamientos de los que es objeto y debe dejar la administración de la empresa a alguien que esté concentrado.

“Necesitamos un presidente concentrado y no distraído en sus asuntos de carácter personal”, dijo.

Escuche la entrevista completa con el presidente de la USO aquí:

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