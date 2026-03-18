Exclusivo: Habla Johny Giraldo, el hombre que remodeló el apartamento del presidente de Ecopetrol

La Fiscalía General de la Nación tiene la declaración de Johny Giraldo, el hombre que ejecutó la remodelación de un lujoso apartamento del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.

Hace un tiempo Giraldo me aseguró que las obras costaron 2.300 millones de pesos y que le pagaron alrededor de 2.000 millones.

Giraldo afirmó que las obras las pagó en su momento el contratista William Vélez, dueño del grupo Ethus, quien tenía multimillonarios negocios con Ecopetrol y murió el año pasado.

Vélez había sido empleador de Ricardo Roa antes de su nombramiento como presidente de Ecopetrol.

Hace más de un año, Giraldo me aseguró que le entregaron la plata en efectivo en cajas de cartón y que quien la llevó fue un abogado penalista llamado Hernando Ballesteros Traslaviña, un hombre de confianza del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y además vinculado afectivamente con una fiscal de alta jerarquía.

De acuerdo con el testimonio del constructor, el abogado Ballesteros recibió esa plata de un hombre llamado Franky Ramírez, persona de confianza de William Vélez.

Tengo en mi poder un documento firmado por Franky Ramírez fechado en septiembre 5 de 2024 y que dice textualmente: “Yo, Hernando Ballesteros, identificado con cédula ______________, recibí de Franky Ramírez con cédula xxxxxxxxx, la suma de $2.000.000.000 (dos mil millones de pesos) por concepto de honorarios correspondientes a la gestión de cobro en temas con el doctor Alberto Ríos Barraquilla”.

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El papel dice “Recibí” y aparece el nombre de Hernando Ballesteros, sin firma. Y al lado de la palabra “Entregué” y la firma de Franky Ramírez.

Después hay una anotación a mano, no muy legible, que dice algo como 600 (una palabra empezada con T), de 400 (al parecer E R), 1.000 don Fernando y una firma.

En su momento intenté comunicarme con el abogado Hernando Ballesteros, quien no respondió mis llamadas, pero alguna vez marcó por accidente a mi teléfono.

Tampoco habló conmigo Franky Ramírez, quien, según el testimonio de Giraldo, habría entregado las cajas de cartón llenas de efectivo. Cuando logré que me respondiera el teléfono, me dijo: “Almuerzo y te llamo”. Ha pasado año y medio desde entonces.

Ese mismo tiempo llevo pidiéndole al constructor Johny Giraldo que atienda una entrevista con El Reporte Coronell. Finalmente, anoche me dijo que sí y me contó que ya declaró ante la Fiscalía sobre estos temas y entregó pruebas.

(Entrevista con Johny Giraldo)

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, me envió en su momento una carta en la que afirmó que William Vélez no pagó la remodelación de su apartamento y que esas obras no costaron 2.300 millones de pesos. En la comunicación aseguró que él se declaró impedido para participar en un negocio en el que Ecopetrol le compró unas centrales de generación a una empresa de su antiguo patrono William Vélez por 42 millones de dólares.

En la carta, en cambio, no me respondió tres sencillas preguntas que le envié por mensaje de texto, llamadas telefónicas y correo electrónico:

¿Cuánto pagó por la remodelación de su apartamento de la calle 92 en Bogotá? ¿A quién le pagó? ¿Cómo pagó?

Hasta ahora no ha respondido esos interrogantes básicos, ni me ha informado sobre los medios de pago que usó, ni si tiene recibos de pago de la operación. Hoy le reitero la invitación a una entrevista.