Congresistas coinciden en que Ricardo Roa debe salir de presidencia de Ecopetrol: “es indefendible”

Congresistas están de acuerdo con la salida de Ricardo Roa de la presidencia de Ecopetrol.

En entrevista en 6AM W de Caracol Radio, los congresistas Cristian Avendaño, del partido Alianza Verde; Antonio Correa, del partido de La U; y Armando Zabaraín, del Partido Conservador, coincidieron en que la permanencia de Ricardo Roa al frente de Ecopetrol ya “no es sostenible”.

“Ricardo Roa debe renunciar de inmediato”

El representante Avendaño fue tajante en su postura. “Ricardo Roa tiene que salir de manera inmediata”, aseguró.

Además, recordó que ya había planteado esta situación en 2024, cuando advirtió que Roa no podría continuar en su cargo si estaba involucrado en investigaciones por la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro. “Hoy, después de todas las acusaciones que ya le hicieron, sigue sin renunciar”, subrayó.

“Respetemos la presunción de inocencia, pero Ecopetrol lo necesita fuera”

Por su parte, el senador Correa resaltó la importancia de respetar la presunción de inocencia de Ricardo Roa, pero también expresó que la situación actual ya le está causando un daño significativo a Ecopetrol. “En un estado social de derecho se debe respetar la presunción de inocencia y deben ser las autoridades competentes las que le den celeridad a las investigaciones”, dijo.

“En la sensatez de darle tranquilidad al país y de poder defenderse ante los organismos competentes, creo que debe existir la voluntad del doctor Roa de dar un paso al costado”, concluyó.

“No puede ser un ser humano tan egoísta para hacerle tanto daño a esa empresa”

El representante Zabaraín destacó que no se puede permitir que una de las empresas más importantes del país esté en manos de alguien tan cuestionado. “Ricardo Roa debería haber renunciado por honor y ética. No es posible que siga haciendo daño a Ecopetrol”, aseguró.

La ausencia de defensa desde el Pacto Histórico

La situación de Roa no solo ha generado reacciones en los partidos opositores, sino que también ha sido un tema incómodo dentro del propio Pacto Histórico. En 6AM W de Caracol Radio se mencionó que varios congresistas de la coalición de Gobierno se han rehusado a defender públicamente a Ricardo Roa por los cuestionamientos en su contra.

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