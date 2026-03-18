“El presidente de Ecopetrol es Julián Caicedo, es el hombre que toma las decisiones”: Johny Giraldo
Johny Giraldo, el hombre que ejecutó la remodelación de un lujoso apartamento del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, habló en el Reporte Coronell de 6AM W
La Fiscalía General de la Nación tiene la declaración de Johny Giraldo, el hombre que ejecutó la remodelación de un lujoso apartamento del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.
Lea también: Exclusivo: Habla Johny Giraldo, el hombre que remodeló el apartamento del presidente de Ecopetrol
Giraldo afirmó que las obras las pagó en su momento el contratista William Vélez, dueño del grupo Ethus, quien tenía multimillonarios negocios con Ecopetrol y murió el año pasado.
De acuerdo con el testimonio del constructor, el abogado Ballesteros recibió esa plata de un hombre llamado Franky Ramírez, persona de confianza de William Vélez.
El señor Johny Giraldo, habló en exclusiva en 6AM W de Caracol Radio que dirige Julio Sánchez Cristo, en la sección del reporte Coronell, donde dio más detalles de los pagos de la remodelación del apartamento del presidente de Ecopetrol Ricardo Roa.
¿Julián Caicedo Cano es el presidente de Ecopetrol?
En la entrevista, Johny Giraldo, comentó que el verdadero presidente de la compañía colombiana es Julián Caicedo Cano, actual pareja de Ricardo Roa, dijo que es él quién toma las decisiones en Ecopetrol:
Le puede interesar: Constructor Johny Giraldo revela quién y cómo se pagó la remodelación del apartamento de Ricardo Roa
“Recién empezado Ricardo Roa en Ecopetrol (como presidente), Julián Caicedo Cano, se sentaba con Victoria (vicepresidenta de Talento Humano). Mientras Ricardo y yo almorzábamos, a tomar las decisiones de quién entraba y quién no entraba a Ecopetrol”, aseguró.
¿Qué pasó con el apartamento de Ricardo Roa?
El mencionado apartamento 901 de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, es el centro de una investigación judicial por presunto tráfico de influencias, esto luego de ser adquirido por Roa en un valor de $1.800 millones, cuando su valor era de más de $2.500 millones, esto es considerado por la Fiscalía como un beneficio indebido.
Más información: Petro dice que maté a William Vélez, algo totalmente falso: hombre que remodeló apto de Ricardo Roa
Durante una audiencia que se realizó a Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol, no aceptó los cargos y, por el contrario, se declaró inocente.
Marylin León
Comunicadora Social y Periodista egresada de la Universidad Santo Tomás. Hace parte de Caracol Radio...