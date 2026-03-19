Junta Directiva de Ecopetrol define futuro de Ricardo Roa: estas son las 3 alternativas de estudio

AME8883. BOGOTÁ (COLOMBIA), 18/11/2024.- El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa habla en una rueda de prensa este lunes, en Bogotá (Colombia). Roa desmintió estar involucrado en un caso de corrupción que salpica también a su pareja y aseguró que no va a renunciar a su cargo porque "todos los seres humanos" tienen derecho a la presunción de inocencia. EFE/ Carlos Ortega / Carlos Ortega ( EFE )

La Junta Directiva de Ecopetrol se reúne en este momento y podría anunciar hoy decisiones clave sobre la presidencia de Ricardo Roa, en medio de investigaciones judiciales en su contra por presunto tráfico de influencias y violaciones en campañas políticas.

La junta enfrenta tres alternativas principales: respaldar la gestión de Roa con un seguimiento especial y riguroso de su situación legal, solicitarle una licencia temporal, o pedir directamente su renuncia para proteger la reputación y estabilidad de la empresa.

Hasta marzo de 2026, la junta reafirmó previamente la confianza en Roa invocando la presunción de inocencia, pero mantiene un monitoreo continuo de impactos financieros y regulatorios derivados de las imputaciones por presuntos conflictos de interés.

Roa fue imputado por la Fiscalía ante el Juzgado 35 de Bogotá por supuestamente presionar para asignar un contrato a un empresario ligado a la compra irregular de un apartamento valorado en $1.800 millones, con pagos diferidos que generan sospechas de beneficio indebido. Además, enfrenta otro proceso por sobrecostos en la campaña Petro Presidente 2022.

La Unión Sindical Obrera (USO) exigió recientemente su retiro temporal para salvaguardar la empresa, elevando la presión sobre la junta. Ecopetrol enfatiza una evaluación objetiva para garantizar la confianza de inversionistas.