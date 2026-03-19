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Expresidente de Hocol confirma reunión en oficina de Juan Mancera para posible cargo en Ecopetrol

Una denuncia presentada en 2024 ante la Fiscalía General de la Nación ha sacado a la luz detalles sobre reuniones previas al nombramiento de Ricardo Roa como presidente de Ecopetrol, en las que habría evaluado candidatos a altos cargos de la petrolera y sus filiales.

La información fue inicialmente revelada por Johny Giraldo, el hombre que ejecutó la remodelación de Roa, en el Reporte Coronell de Caracol Radio, quien mencionó que en la oficina de Juan Mancera se llevaban a cabo entrevistas para nombrar altos ejecutivos.

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