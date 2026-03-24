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Alberto Vergara, exdirector de cumplimiento de Ecopetrol, habla de contradicciones de Roa

El abogado Alberto Vergara era el director de cumplimiento de Ecopetrol cuando surgieron las dudas sobre la compra del apartamento del presidente de la compañía Ricardo Roa y sobre la multimillonaria remodelación.

En esa condición, Alberto Vergara era la persona encargada de trabajar con las firmas de abogados estadounidenses que investigaban la conducta de Roa con el propósito de informar a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), ya que Ecopetrol cotiza sus acciones en la bolsa de valores de Nueva York.

La Junta Directiva comisionó a las firmas legales estadounidenses para establecer si se había violado la FCPA, una ley de ese país que penaliza las prácticas corruptas en el exterior.

Las explicaciones insuficientes y contradictorias de Ricardo Roa quedaron claras desde el primer interrogatorio de Miller & Chevallier, una compañía especializada en investigar delitos de cuello blanco. Así está registrado en un documento revelado el viernes, aquí en 6AMW y del cual mencionaremos hoy solo unos apartes.

El 2 de febrero de 2024, entrevistado por dos abogados, Ricardo Roa dijo inicialmente que había pagado el apartamento de contado y unos minutos después se contradijo. Esto dice el informe de la entrevista:

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También entró en contradicciones sobre su relación con el magnate de los hidrocarburos, Serafino Iacono, dueño de la empresa titular del apartamento.

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Sin embargo, unos minutos después confesó lo contrario.

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No es la única mención de la pareja de Ricardo Roa en la entrevista con los abogados estadounidenses.

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La firma Miller & Chevallier no fue la única que investigó las conductas de Roa. La junta directiva de Ecopetrol ordenó después contratar a la empresa Covington & Burling, que alcanzó a iniciar la investigación y pidió documentos que el presidente de Ecopetrol jamás entregó.

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Hoy se vuelve a reunir la Junta Directiva de la principal empresa del país para decidir si Ricardo Roa debe seguir siendo el presidente de Ecopetrol.

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