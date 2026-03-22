Tabla de posiciones Liga Colombia 2026: así quedó con la goleada de Millonarios sobre Once Caldas

La fecha 13 de la Liga Colombiana 2026-I empezó el sábado 21 de marzo con el duelo Once Caldas vs Millonarios y se extenderá hasta el miércoles 25 de marzo con el compromiso América de Cali vs Llaneros.

Once Caldas 1-4 Millonarios

La jornada comenzó con la sorpresiva goleada 1-4 de Millonarios ante Once Caldas en el Palogrande. Beckham Castro se encargó de abrir la cuenta para los azules previo al término de la primera parte en el complemento llegaron las demás anotaciones. Mackalister Silva amplió al 58′, pero nueve minutos después descontó Dayro Moreno. Rodrigo Contreras selló el tercero al 75′ y Andrés Llinás puso el punto final sobre los 82′.

Tabla de posiciones de Liga Colombiana 2026

Partidos de la fecha 12 de la Liga Colombiana

Sábado 21 de marzo

Atlético Nacional vs Llaneros (8:30 PM)

Domingo 22 de marzo

Alianza Valledupar vs Deportivo Cali (4 PM)

Lunes 23 de marzo

Boyacá Chicó vs Deportes Tolima (2 PM)

Independiente Santa Fe vs Independiente Medellín (4:10 PM)

Jaguares vs Águilas Doradas (6:20 PM)

Martes 24 de marzo

Deportivo Pereira vs Cúcuta Deportivo (3:30 PM)

Junior de Barranquilla vs Atlético Bucaramanga (6 PM)

Fortaleza vs Pasto (8 PM)

Miércoles 25 de marzo

América de Cali vs Llaneros (8 PM)