🔴 EN VIVO Santa Fe vs. Medellín: en El Campín buscan dar el golpe en la Liga Colombiana

Independiente Santa Fe afronta un momento complicado en el campeonato. El equipo bogotano no ha logrado encontrar regularidad y se mantiene lejos de los puestos de clasificación, obligado a sumar de a tres si quiere mantenerse con vida en la pelea. Aunque ha mostrado cierta solidez defensiva, los constantes empates y la falta de contundencia en ataque le han impedido escalar posiciones.

Por su parte, Independiente Medellín llega con un panorama más alentador. Impulsado por su clasificación a la Copa Libertadores , el conjunto antioqueño ha levantado su nivel en la liga y encadena resultados positivos que lo acercan a la zona de cuadrangulares. Su reciente triunfo ante Junior reforzó la confianza de un equipo que ha sabido competir bien, incluso fuera de casa.

El choque en Bogotá promete ser parejo, con dos equipos que necesitan ganar por diferentes razones: Santa Fe para no quedarse rezagado y el DIM para consolidar su buen momento y seguir en ascenso.

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