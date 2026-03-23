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23 mar 2026 Actualizado 21:28

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Liga Colombiana

🔴 EN VIVO Santa Fe vs. Medellín: en El Campín buscan dar el golpe en la Liga Colombiana

El ‘León’ quiere romper su mala racha, mientras el DIM llega en alza tras sus últimas victorias

Brayan Leon from Deportivo Independiente Medellin and Emmanuel Olivera from Independiente Santa Fe fight for the ball during the game between Independiente Santa Fe and Deportivo Independiente Medellin Final Ida, as part of the Betplay Dimayor I 2025 League, at the Nemesio Camacho El Campin El Campin de Bogota stadium. (Photo by Daniel Garzon Herazo/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Brayan Leon from Deportivo Independiente Medellin and Emmanuel Olivera from Independiente Santa Fe fight for the ball during the game between Independiente Santa Fe and Deportivo Independiente Medellin Final Ida, as part of the Betplay Dimayor I 2025 League, at the Nemesio Camacho El Campin El Campin de Bogota stadium. (Photo by Daniel Garzon Herazo/NurPhoto via Getty Images)

Independiente Santa Fe afronta un momento complicado en el campeonato. El equipo bogotano no ha logrado encontrar regularidad y se mantiene lejos de los puestos de clasificación, obligado a sumar de a tres si quiere mantenerse con vida en la pelea. Aunque ha mostrado cierta solidez defensiva, los constantes empates y la falta de contundencia en ataque le han impedido escalar posiciones.

Por su parte, Independiente Medellín llega con un panorama más alentador. Impulsado por su clasificación a la Copa Libertadores, el conjunto antioqueño ha levantado su nivel en la liga y encadena resultados positivos que lo acercan a la zona de cuadrangulares. Su reciente triunfo ante Junior reforzó la confianza de un equipo que ha sabido competir bien, incluso fuera de casa.

El choque en Bogotá promete ser parejo, con dos equipos que necesitan ganar por diferentes razones: Santa Fe para no quedarse rezagado y el DIM para consolidar su buen momento y seguir en ascenso.

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13'

Cortado el ataque

Omar Frasica comete una falta al borde del área.

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Daniel Torres se prepara por Johan Torres.

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