América vs Llaneros EN VIVO | Siga la transmisión del partido de la fecha 13 de la Liga Colombiana

El cuadro caleño recibe al conjunto de Villavicencio en una nueva jornada de Liga en el estadio Pascual Guerrero.

América de Cali y Llaneros se enfrentarán en una nueva jornada de la Liga Colombiana, en un duelo con objetivos distintos pero con la misma necesidad de sumar puntos.

El conjunto Escarlata ha tenido un rendimiento irregular en sus últimas presentaciones, con solo una victoria en sus últimos tres partidos (un triunfo, un empate y una derrota). Sin embargo, se mantiene en una posición favorable en la tabla con 20 puntos, producto de seis victorias, dos empates y tres derrotas, lo que lo mantiene dentro del grupo de los ocho.

A pesar de la presión que generan los resultados de la jornada, el América depende de sí mismo para sostenerse en zona de clasificación y acercarse a los cuadrangulares.

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Llaneros llega con más dudas que certezas, el empate 2-2 ante Cúcuta en su más reciente presentación dejó sensaciones encontradas, y su rendimiento reciente refleja una clara irregularidad: solo ha ganado uno de sus últimos siete partidos (tres empates y tres derrotas). Además, acumula dos encuentros sin conocer la victoria, lo que aumenta la presión de cara a este compromiso.

Para el equipo visitante, sumar de a tres no solo es una necesidad, sino una obligación si quiere mantenerse en la pelea por un lugar en los cuadrangulares. En contraste, América buscará hacerse fuerte en casa y dar un paso más hacia la clasificación.

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