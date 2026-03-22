Atlético Nacional vs Inter Bogotá EN VIVO: Siga acá el minuto a minuto del partido de Liga, fecha 13

Atlético Nacional buscará pasar la página tras la dura derrota en el Superclásico frente a Millonarios, en un Apertura 2026 donde, a pesar de ese tropiezo, ha sido uno de los equipos más destacados del campeonato. El conjunto verdolaga ha mostrado una particularidad en su campaña: en 11 jornadas disputadas aún no registra empates, alternando únicamente entre victorias y derrotas.

Además, el Atanasio Girardot ha sido un verdadero fortín para Nacional. El equipo ha ganado sus cinco partidos como local, con números contundentes: 15 goles a favor y apenas dos en contra, incluyendo dos porterías en cero en sus más recientes presentaciones en casa. Ese rendimiento será clave para recuperar confianza ante su afición.

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Por su parte, Inter de Bogotá se ha convertido en una de las grandes revelaciones del torneo. El conjunto capitalino, que asumió el lugar de La Equidad en la primera división, ha respondido con solidez y consistencia. En 12 partidos, solo ha sufrido una derrota, con un balance de cinco victorias y seis empates.

El equipo bogotano llega a este compromiso con una racha de cuatro empates consecutivos, el más reciente un 2-2 frente a Deportivo Pereira. Sin embargo, su rendimiento como visitante también ha sido positivo, consolidándose como un rival incómodo y competitivo fuera de casa.

Con un Nacional fuerte en casa y un Inter Bogotá sólido y difícil de vencer, el duelo promete ser exigente y clave para las aspiraciones de ambos en la parte alta de la tabla.

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