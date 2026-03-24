🔴EN VIVO Fortaleza vs. Pasto: Por la fecha trece de la Liga Colombiana

Fortaleza CEIF atraviesa un momento complicado en el Apertura 2026 y necesita una victoria urgente para no alejarse de la zona de clasificación. El conjunto bogotano llega tras dos derrotas consecutivas ante Deportes Tolima y Junior de Barranquilla, reflejo de una campaña marcada por la irregularidad.

Luego de un inicio prometedor, Fortaleza solo ha ganado dos de sus últimos diez partidos, acumulando empates y derrotas que lo tienen fuera de los cuadrangulares. A esto se suma su fragilidad defensiva, aspecto que deberá corregir si quiere mantenerse con opciones reales.

En contraste, Deportivo Pasto llega en un gran momento tras vencer 2-0 a Boyacá Chicó, resultado que lo mantiene en la parte alta de la tabla con 24 puntos en 12 jornadas. El equipo nariñense ha mostrado solidez y regularidad, perfilándose como uno de los candidatos a clasificar sin mayores complicaciones.

No obstante, Pasto aún tiene una deuda como visitante, con un rendimiento irregular fuera de casa y un promedio alto de goles recibidos. Aun así, el presente de Fortaleza lo convierte en una oportunidad ideal para sumar y mantenerse en la pelea por el liderato en un duelo donde las necesidades de ambos equipos marcarán el ritmo del partido.

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