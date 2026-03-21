🔴Once Caldas vs Millonarios EN VIVO: Siga acá la transmisión del partido de la fecha 13 en Liga

Once Caldas recibe a Millonarios en Palogrande de Manizales para disputar una nueva jornada de Liga Colombiana.

Once Caldas no pudo extender su racha de victorias en la Liga Colombiana a cinco partidos, ya que tuvo que conformarse con un empate 1-1 en condición de visitante en su visita a Bucaramanga el miércoles. Sin embargo, ya son cinco choques sin perder de forma consecutiva para el Blanco Blanco de Manizales, que además ha perdido solo uno de sus últimos 10 compromisos de liga (Gano 5, Empato 4 y Perdio1).

Millonarios va en franca alza y viene de una de sus mejores actuaciones de la temporada 2026 en la jornada pasada, donde logró vencer a Atlético Nacional por un claro marcador de 3-0. Es la segunda vez que le gana al cuadro Verdolaga en las últimas semanas, luego del triunfo por 3-0 en la fase previa de la Copa Sudamericana 2026, por lo que la confianza del equipo Embajador debe estar a tope.

67'

GOOOOOOL de Once Caldas

Dayro Moreno descuenta en el marcador para Once Caldas

Tarjeta para Millonarios

Mateo García es amonetado

Cambio en Once Caldas

Sale: Luis Felipe Gómez, Jefry Zapata

Ingresa: Michael Barrios, Mateo Zuleta

61'

Cambio en Millonarios

Sale: David Silva

Ingresa: Sebastian Del Castillo

58'

GOOOOOOOOOL de Millonarios

David Silva amplía la ventaja en el marcador a favor de Millonarios 2-0 Once Caldas

55'

Se salva Once Caldas

Remate de media distancia de Sebastian Valencia sobre el arco del Once Caldas

50'

Partido en tramite

Millonarios maneja el ritmo del partido

45'

Inicia el segundo tiempo

Rueda el balón en el Palogrande

45'

Termina el primer tiempo

Once Caldas 0-1 Millonarios

45+3'

GOOOOOOOOOOL de Millonarios

Beckham Castro abre el marcador en el partido 

45+'

Se adicionan minutos en el partido

Tres minutos más de juego.

40'

Millonarios maneja el balón

Millonarios sube sus líneas y comienza a jugar de mitad de cancha para adelante.

35'

Partido en tramite

Millonarios toma el ritmo del partido

30'

Posesión del balón para Once Caldas

Once Caldas maneja el ritmo del partido en terreno de Millonarios

25'

Partido en tramite

Once Caldas tiene un bloque alto sobre Millonarios

20'

Partido en tramite

Posesión del balón dividida

15'

Partido en tramite

Posesión del balón dividida

13'

Se aproxima Once Caldas

Jefry Zapata hace un remate potente al arco que sale desviaado

10'

Partido en tramite

Beckham desperdicia una jugada clara de gol 

9'

Se reanuda el partido

Ambos jugadores salen del terreno de juego, para ser atendidos

7'

Partido detenido

Jefry Zapata y AJorge Arias tienen un choque de cabezas fuerte y ambos jugadores son atendidos por el cuerpo médico de cada equipo

5'

Partido en tramite

Millonarios juega con un bloque alto para presionar a Once Caldas 

Inicia el partido

Once Caldas vs Millonarios

Equipos al terreno de juego

Actos protocolarios

Calentamiento de Millonarios

Titular de Millonarios

Titular de Once Caldas

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido!

Once Caldas vs. Millonarios

