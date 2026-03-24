🔴 EN VIVO Junior vs. Bucaramanga: buscan reaccionar ante el invicto por la liga Colombiana

Junior de Barranquilla afronta un partido determinante en casa con la necesidad de recuperar su mejor versión tras un inicio irregular. Aunque ha ganado la mitad de sus encuentros (6 victorias, 1 empate y 5 derrotas) , llega golpeado luego de caer 2-0 ante Independiente Medellín. El equipo barranquillero sabe que debe sumar para escalar posiciones antes del inicio de la Copa Libertadores.

En el Metropolitano, Junior ha mostrado algo más de solidez, con tres triunfos en seis partidos, incluido el reciente 2-1 frente a Fortaleza. Además, tiene un antecedente favorable ante su rival de turno, ya que venció 2-1 a Bucaramanga en su último enfrentamiento en este escenario.

Por su parte, Atlético Bucaramanga llega como el único invicto del torneo tras 11 jornadas (4 victorias y 7 empates ), destacándose por su orden defensivo, con apenas seis goles recibidos. Sin embargo, su tendencia a empatar ha frenado su ascenso en la tabla.

El conjunto santandereano viene de igualar 1-1 ante Once Caldas y tendrá el reto de mejorar su rendimiento como visitante, donde solo ha ganado uno de cinco partidos. Además, carga con un dato adverso: lleva más de dos décadas sin vencer a Junior en Barranquilla, por lo que intentará romper esa racha en un duelo que promete intensidad y necesidades opuestas.

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