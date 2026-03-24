🔴 EN VIVO Junior vs. Bucaramanga: buscan reaccionar ante el invicto por la liga Colombiana
El “Tiburón” quiere retomar confianza en casa, mientras los “Leopardos” defienden su invicto en un duelo clave de Liga.
Junior de Barranquilla afronta un partido determinante en casa con la necesidad de recuperar su mejor versión tras un inicio irregular. Aunque ha ganado la mitad de sus encuentros (6 victorias, 1 empate y 5 derrotas), llega golpeado luego de caer 2-0 ante Independiente Medellín. El equipo barranquillero sabe que debe sumar para escalar posiciones antes del inicio de la Copa Libertadores.
En el Metropolitano, Junior ha mostrado algo más de solidez, con tres triunfos en seis partidos, incluido el reciente 2-1 frente a Fortaleza. Además, tiene un antecedente favorable ante su rival de turno, ya que venció 2-1 a Bucaramanga en su último enfrentamiento en este escenario.
Por su parte, Atlético Bucaramanga llega como el único invicto del torneo tras 11 jornadas (4 victorias y 7 empates), destacándose por su orden defensivo, con apenas seis goles recibidos. Sin embargo, su tendencia a empatar ha frenado su ascenso en la tabla.
El conjunto santandereano viene de igualar 1-1 ante Once Caldas y tendrá el reto de mejorar su rendimiento como visitante, donde solo ha ganado uno de cinco partidos. Además, carga con un dato adverso: lleva más de dos décadas sin vencer a Junior en Barranquilla, por lo que intentará romper esa racha en un duelo que promete intensidad y necesidades opuestas.
Siga acá el EN VIVO del minuto a minuto del partido:
Finaliza el primer tiempo
Junior 1-0 Bucaramanga.
Tiempo adiconal
Se sumarán dos minutos.
GOOOOOOOL DE JUNIOR
Jannenson Sarmiento marca un golazo desde fuera del área.
Baja el ritmo del partido
Se ve el cansancio en esta primera parte.
Falta en ataque
A favor del Bucaramanga.
Jugada peligrosa para el local
Tiro de esquina para Junior.
Contra ataques del Junior
El equipo local avanza.
Tiro de esquina para Junior
forcejeo de Lucas Monzón con defensor del Bucaramanga.
Línes adelantadas del Junior
Bucaramanga apuesta por la velocidad de sus delanteros.
Dura falta a favor de Bucaramanga
Luciano Pons recibe duro gope en la cabeza.
Solo ataque local
Bucaramanga no logra aproximarsae al arco contrario.
Opotunidad esperdiciada
Fuera de lugar del Junior.
Falta sobre el portero del Junior
Mauro silveira recibe un golpe tras tiro libre del Bucaramanga.
Balones largos
Bucaramanga apuesta por los contra golpes.
Presión alta
Junior tiene un comenzo de partido agresivo.
Inicia el partido
Ya rueda el balón.
Ya calienta el equipo local de cara al inicio del partido.
El equipo local ya se dírige al estadio