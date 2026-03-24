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24 mar 2026 Actualizado 23:53

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Liga Colombiana

🔴 EN VIVO Junior vs. Bucaramanga: buscan reaccionar ante el invicto por la liga Colombiana

El “Tiburón” quiere retomar confianza en casa, mientras los “Leopardos” defienden su invicto en un duelo clave de Liga.

Junior de Barranquilla afronta un partido determinante en casa con la necesidad de recuperar su mejor versión tras un inicio irregular. Aunque ha ganado la mitad de sus encuentros (6 victorias, 1 empate y 5 derrotas), llega golpeado luego de caer 2-0 ante Independiente Medellín. El equipo barranquillero sabe que debe sumar para escalar posiciones antes del inicio de la Copa Libertadores.

En el Metropolitano, Junior ha mostrado algo más de solidez, con tres triunfos en seis partidos, incluido el reciente 2-1 frente a Fortaleza. Además, tiene un antecedente favorable ante su rival de turno, ya que venció 2-1 a Bucaramanga en su último enfrentamiento en este escenario.

Por su parte, Atlético Bucaramanga llega como el único invicto del torneo tras 11 jornadas (4 victorias y 7 empates), destacándose por su orden defensivo, con apenas seis goles recibidos. Sin embargo, su tendencia a empatar ha frenado su ascenso en la tabla.

El conjunto santandereano viene de igualar 1-1 ante Once Caldas y tendrá el reto de mejorar su rendimiento como visitante, donde solo ha ganado uno de cinco partidos. Además, carga con un dato adverso: lleva más de dos décadas sin vencer a Junior en Barranquilla, por lo que intentará romper esa racha en un duelo que promete intensidad y necesidades opuestas.

Siga acá el EN VIVO del minuto a minuto del partido:

Hay nuevos mensajes

Finaliza el primer tiempo

Junior 1-0 Bucaramanga.

45'

Tiempo adiconal

Se sumarán dos minutos. 

43'

GOOOOOOOL DE JUNIOR

Jannenson Sarmiento marca un golazo desde fuera del área.

39'

Baja el ritmo del partido

Se ve el cansancio en esta primera parte.

36'

Falta en ataque

A favor del Bucaramanga.

33'

Jugada peligrosa para el local

Tiro de esquina para Junior.

30'

Contra ataques del Junior

El equipo local avanza.

27'

Tiro de esquina para Junior

forcejeo de Lucas Monzón con defensor del Bucaramanga.

24'

Línes adelantadas del Junior

Bucaramanga apuesta por la velocidad de sus delanteros.

21'

Dura falta a favor de Bucaramanga

Luciano Pons recibe duro gope en la cabeza.

18'

Solo ataque local

Bucaramanga no logra aproximarsae al arco contrario.

14'

Opotunidad esperdiciada

Fuera de lugar del Junior.

10'

Falta sobre el portero del Junior

Mauro silveira recibe un golpe tras tiro libre del Bucaramanga.

6'

Balones largos

Bucaramanga apuesta por los contra golpes.

3'

Presión alta

Junior tiene un comenzo de partido agresivo.

Inicia el partido

Ya rueda el balón.

Ya calienta el equipo local de cara al inicio del partido.

El equipo local ya se dírige al estadio

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