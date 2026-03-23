Boyacá Chicó vs Deportes Tolima: Siga acá el minuto a minuto del partido de la fecha 13 de Liga

El equipo boyacense busca conseguir un triunfo que lo permita tomar distancia de la zona de descenso.

Boyacá Chicó recibe al Deportes Tolima con una enorme presión sobre sus hombros. El conjunto Ajedrezado es uno de los equipos más golpeados del torneo, con ocho derrotas en 11 partidos (dos victorias y un empate), registro que lo tiene en la penúltima posición de la tabla, igualado en ese aspecto negativo con Jaguares de Córdoba.

Ante este panorama, ganar se vuelve una obligación, si quiere salir del fondo de la clasificación y alejarse en la zona del descenso. No obstante, hay un aspecto que juega a su favor: sus dos victorias en el campeonato han sido en condición de local.

De hecho, la más reciente fue un triunfo destacado 2-1 frente a Millonarios, uno de los equipos fuertes del torneo, lo que le da un impulso anímico de cara a este duelo.

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Por su parte, Tolima llega con un presente más estable, aunque todavía sin lograr una regularidad plena. El conjunto Pijao suma cinco victorias, cuatro empates y dos derrotas en 11 encuentros, números que lo mantienen dentro de los puestos de clasificación, pero con la necesidad de seguir sumando para no ceder terreno.

El equipo tolimense viene de vencer 2-0 a Fortaleza y acumula tres partidos sin conocer la derrota (dos victorias y un empate), lo que le permite llegar con confianza. Enfrentar a un rival que atraviesa dificultades puede representar una gran oportunidad para consolidarse en la zona alta de la tabla.

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