Pereira vs Cúcuta por Liga Colombiana: Siga EN VIVO el minuto a minuto del partido
Se enfretan los dos coleros del campeonato nacional.
La jornada 13 de la Liga Colombiana 2026-I continúa este martes 24 de marzo con el partido entre Deportivo Pereira y Cúcuta Deportivo, encuentro a disputarse en el Estadio Santiago de las Atalayas (Yopal).
El cuadro matecaña es el colero del campeonato con tan solo 5 puntos sumados en 11 jornadas disputadas. Entretanto, los motilones, que también están luchando por salir de zona de descenso, son penúltimos con 7 unidades. Duelo suma necesidad.
Siga EN VIVO el minuto a minuto de Pereira vs Cúcuta
Final primera parte, Deportivo Pereira 1, Cúcuta Deportivo 0.
Remate fallado por Léider Berdugo (Cúcuta Deportivo) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Jhon Valencia.
El cuarto árbitro ha anunciado 4 minutos de tiempo añadido.
Corner,Cúcuta Deportivo. Corner cometido por Danilo Ortiz.
Léider Berdugo (Cúcuta Deportivo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Jorge Bermúdez (Deportivo Pereira).
Fuera de juego, Deportivo Pereira. Jorge Bermúdez intentó un pase en profundidad pero Miguel Aguirre estaba en posición de fuera de juego.
Corner,Deportivo Pereira. Corner cometido por Brayan Córdoba.
Corner,Cúcuta Deportivo. Corner cometido por Jordy Monroy.
Remate rechazado de Mauricio Duarte (Cúcuta Deportivo) remate con la izquierda desde fuera del área.
Corner,Cúcuta Deportivo. Corner cometido por Jorge Martínez.
Remate parado alto y por el centro de la portería. Léider Berdugo (Cúcuta Deportivo) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Diego Calcaterra.
Mauricio Duarte (Cúcuta Deportivo) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Miguel Aguirre (Deportivo Pereira).
Corner,Cúcuta Deportivo. Corner cometido por Fabio Delgado.
Fuera de juego, Deportivo Pereira. Yúber Quiñones intentó un pase en profundidad pero Miguel Aguirre estaba en posición de fuera de juego.
Falta de Mauricio Duarte (Cúcuta Deportivo).
Luis Moreno (Deportivo Pereira) ha recibido una falta en la banda derecha.
Eduar Arízalas (Cúcuta Deportivo) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Eduar Arízalas (Cúcuta Deportivo).
Yúber Quiñones (Deportivo Pereira) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate parado a la escuadra izquierda. Luifer Hernández (Cúcuta Deportivo) remate con la derecha desde mas de 30 metros. Asistencia de Mauricio Duarte.
Falta de Eduar Arízalas (Cúcuta Deportivo).
Richard Rentería (Deportivo Pereira) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Sebastián Acosta (Deportivo Pereira) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Jordy Monroy.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido (Cúcuta Deportivo).
Falta de Joao Abonía (Cúcuta Deportivo).
Miguel Aguirre (Deportivo Pereira) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Corner,Deportivo Pereira. Corner cometido por Federico Abadía.
Remate parado por bajo a la izquierda. Yúber Quiñones (Deportivo Pereira) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Sebastián Urrea.
Corner,Deportivo Pereira. Corner cometido por Federico Abadía.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Jordy Monroy (Deportivo Pereira) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Yúber Quiñones.
Falta de Víctor Mejía (Cúcuta Deportivo).
Sebastián Acosta (Deportivo Pereira) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Corner,Cúcuta Deportivo. Corner cometido por Jorge Martínez.
Remate parado por bajo a la izquierda. Eduar Arízalas (Cúcuta Deportivo) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Kevin Londoño.
Remate fallado por Kevin Londoño (Cúcuta Deportivo) remate con la derecha desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería.
Corner,Cúcuta Deportivo. Corner cometido por Jorge Martínez.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Léider Berdugo (Cúcuta Deportivo) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Kevin Londoño.
Fuera de juego, Cúcuta Deportivo. Brayan Córdoba intentó un pase en profundidad pero Diego Calcaterra estaba en posición de fuera de juego.
Corner,Cúcuta Deportivo. Corner cometido por Jorge Martínez.
Remate parado por bajo a la izquierda. Mauricio Duarte (Cúcuta Deportivo) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Eduar Arízalas.
Remate fallado por Brayan Córdoba (Cúcuta Deportivo) remate con la derecha desde fuera del área sale rozando la escuadra derecha. Asistencia de Mauricio Duarte.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Jhon Valencia (Cúcuta Deportivo) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Léider Berdugo.
¡Gooooool! Deportivo Pereira 1, Cúcuta Deportivo 0. Yúber Quiñones (Deportivo Pereira) remate con la izquierda desde fuera del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Sebastián Acosta.
Falta de Mauricio Duarte (Cúcuta Deportivo).
Jordy Monroy (Deportivo Pereira) ha recibido una falta en la banda derecha.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento