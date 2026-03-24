Pereira vs Cúcuta por Liga Colombiana: Siga EN VIVO el minuto a minuto del partido / Colprensa

Se enfretan los dos coleros del campeonato nacional.

La jornada 13 de la Liga Colombiana 2026-I continúa este martes 24 de marzo con el partido entre Deportivo Pereira y Cúcuta Deportivo, encuentro a disputarse en el Estadio Santiago de las Atalayas (Yopal).

El cuadro matecaña es el colero del campeonato con tan solo 5 puntos sumados en 11 jornadas disputadas. Entretanto, los motilones, que también están luchando por salir de zona de descenso, son penúltimos con 7 unidades. Duelo suma necesidad.

Siga EN VIVO el minuto a minuto de Pereira vs Cúcuta