Deportivo Independiente Medellín oficializa la contratación de su nuevo director técnico

Los jugadores del Medellín celebran su victoria en Cusco. (Photo by José Carlos Angulo/Eurasia Sport Images/Getty Images) / Eurasia Sport Images

Deportivo Independiente Medellín hizo oficial la contratación de su nuevo director técnico. El nuevo entrenador del cuadro antioqueño será Luis Amaranto Perea.

“Un referente de nuestra historia y del fútbol internacional vuelve a vestirse de ROJO y AZUL, esta vez para comandar al equipo de sus amores. Bienvenido nuevamente, Lucho, a tu casa. Que sea una linda historia por escribir”, informó El Poderoso a través de sus redes sociales.

Perea tiene un recordado paso como jugador del Medellín, equipo en el que militó durante los años 2000 y 2003, siendo campeón de la icónica Liga 2002-II, la cual se le ganó al Deportivo Pasto.

Se sumará al cargo luego del Mundial

Vale la pena recordar que actualmente Luis Amaranto Perea se desempeña como el asistente técnico de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia. Asumiría su nuevo rol en propiedad una vez terminada la participación del combinado nacional en la Copa del Mundo; entretanto, su equipo de trabajo estaría trabajando con el Medellín.

Esta será la tercera experiencia de Amaranto Perea como director técnico en propiedad, tras haber dirigido a Leones entre el 2018 y el 2019, y su paso por el Junior desde el 20 hasta el 2021. Desde entonces no había vuelto a dirigir. Desde el año 2022 trabaja como asistente técnico de la Selección.