Alianza vs Deportivo Cali EN VIVO | Siga acá la transmisión del partido de la fecha 13 de Liga

Ambos equipos se encuentran en la pelea por un lugar en el grupo de los ocho.

Alianza recibe al Deportivo Cali en el estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar, en juego por la fecha 13 de la Liga colombiana.

El equipo de casa llega a esta jornada con un aire renovado, tras salir del último lugar de la tabla en este semestre, impulsado por una racha positiva que le permitió conseguir su primera victoria del campeonato.

El triunfo 1-0 frente a Jaguares de Córdoba no solo significó tres puntos clave, sino también una señal de mejoría en el rendimiento ofensivo del equipo.

De hecho, Alianza ha logrado marcar en sus últimos tres compromisos, un dato alentador si se tiene en cuenta que es el equipo con menor producción goleadora del torneo, con apenas seis anotaciones. Esta leve mejoría en ataque le ha permitido competir mejor y mantenerse con opciones de seguir escalando posiciones.

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Por su parte, Deportivo Cali ha mostrado una campaña irregular, reflejada en un balance equilibrado de cuatro victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. No obstante, el conjunto vallecaucano ha logrado cierta estabilidad en las últimas jornadas, con solo una caída en sus seis partidos más recientes.

El empate 1-1 ante Independiente Santa Fe en la fecha anterior dejó sensaciones encontradas, especialmente porque el Cali no ha logrado hacerse fuerte fuera de casa. Como visitante, apenas ha sumado cuatro puntos en lo que va del torneo, producto de una victoria, un empate y tres derrotas, un rendimiento que deberá mejorar si quiere consolidarse en la pelea por los puestos de clasificación.

El duelo se presenta como una oportunidad para ambos equipos: Alianza buscará confirmar su levantada, mientras que Cali intentará encontrar la regularidad que le ha sido esquiva en este Apertura.

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