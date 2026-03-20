Contradicciones de Ricardo Roa en entrevista con abogados estadounidenses

Desde febrero de 2024, la Junta Directiva de Ecopetrol fue advertida acerca de explicaciones inconsistentes del presidente de la compañía, Ricardo Roa, sobre la compra del apartamento 901 y sus relaciones con el magnate de los hidrocarburos y la minería Serafino Iacono.

La firma legal encargada de entrevistar a Roa acerca del negocio es Miller and Chevalier, una compañía de abogados establecida en Washington y especialista, entre otras materias, en representar empresas en asuntos que tienen que ver con violaciones a la FCPA, la ley de prácticas corruptas en Estados Unidos.

Los abogados que interrogaron al presidente de Ecopetrol fueron el estadounidense Matteson Ellis, especialista en delitos de cuello blanco, y el argentino Franco Jofré, un experto en cumplimiento corporativo.

La entrevista tuvo lugar el viernes 2 de febrero de 2024 a las 2:15 de la tarde y fue efectuada en español.

Un documento de 11 páginas que resume el intercambio y las contradicciones de Ricardo Roa es conocido por la junta de Ecopetrol desde el 13 de febrero de 2024. Ustedes lo pueden ver desde este momento en la página de 6AM W.

Lo primero que hicieron los abogados fue advertir que la entrevista se adelantaba bajo la modalidad de “Upjohn”, que quiere decir que los abogados no representan a Ricardo Roa, ni a ningún individuo, sino a la empresa Ecopetrol. Y que solo Ecopetrol puede manejar el privilegio de la relación abogado-cliente. Es decir que el secreto profesional era discrecional de Ecopetrol y no de Roa.

Empezando la entrevista, quedó claro que Ricardo Roa se convirtió en presidente de Ecopetrol por una decisión del presidente Gustavo Petro y no, como lo dijo la junta directiva de la época, por un proceso de selección hecho por la compañía de head hunter Heidrich & Struggles.

El dedazo presidencial, que contradiría la autonomía de la mayor empresa del país, quedó expuesto de esta manera en la entrevista:

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Lo del headhunter fue una especie de hoja de parra para disimular la orden del presidente, que la junta directiva de Ecopetrol –teóricamente autónoma– acató con sumisión.

Los abogados de la firma estadounidense también le preguntaron por la participación de su pareja sentimental, Julián Caicedo, en las actividades de Ecopetrol.

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La explicación sobre el negocio del lujoso apartamento 901 está llena de contradicciones. Ricardo Roa aseguró inicialmente que lo había comprado de contado y que el precio pactado fue de 2500 millones, pero que él consiguió una rebaja por la cantidad de obras necesarias para remodelarlo por el mal estado en que estaba y porque tenía los recursos para pagarlo de contado:

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Sobre el precio final hay varias versiones: El constructor Johny Giraldo, quien efectuó la multimillonaria remodelación, aseguró aquí en 6AMW que él estuvo presente en la negociación entre el coronel Juan Guillermo Mancera y los señores Ricardo Roa y Julián Caicedo, en donde convinieron que el precio sería 2500 millones. El empresario Serafino Iacono en entrevista con María Isabel Rueda en El Tiempo asegura que, aunque el apartamento estaba avaluado en 2600 millones, se lo vendió al coronel Mancera mucho más barato.

El valor registrado en la escritura fue de 1800 millones de pesos.

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Los abogados interrogadores dejaron expresa constancia de que Roa, quien había dicho inicialmente que había pagado el apartamento de contado, después cambió la versión durante la entrevista:

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La empresa de Serafino Iacono recibió el pago del apartamento, no de Ricardo Roa, sino del coronel Juan Guillermo Mancera, en 6 cuotas, una de ellas en efectivo, de acuerdo a lo reportado por el abogado de Iacono, Laureano Siegmund, a la Fiscalía General de la Nación.

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Roa jamás entregó a los abogados de Miller and Chevallier, la prueba de los pagos efectuados por él. Los únicos pagos documentados son los del coronel Mancera a Serafino Iacono.

Roa le dijo a los abogados que tuvo varios encuentros con Serafino Iacono después de la compra del apartamento:

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El señor Iacono, en su entrevista con El Tiempo, asegura que solo recuerda, y de manera muy poco clara, que lo vio en su mansión de República Dominicana en la celebración de cumpleaños de su esposa:

“Ricardo Roa, supuestamente, fue a una de mis fiestas de un cumpleaños, en Punta Cana. En mi casa teníamos 250 personas… Que lo conocí, puede ser, hola, hola, ¿cómo está…? Pero que yo tenga una relación con él, ¿para qué voy a tenerla?”

Aquí también surgieron contradicciones. Roa le dijo a los investigadores inicialmente que no se había quedado a dormir en la mansión Iacono:

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Unos minutos después, cuando los abogados le insistieron, Roa respondió con creciente nerviosismo:

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El documento completo es conocido, desde hace dos años, por la junta directiva de Ecopetrol, que aún no ha decidido si, después de todo lo que se sabe, Ricardo Roa debe seguir siendo o no el presidente de Ecopetrol.

Una copia del documento de la entrevista está en poder de la Procuraduría General de la Nación, que adelanta la investigación disciplinaria sobre el tema.