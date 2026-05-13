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Abelardo de la Espriella grabó sin autorización a Beto Coral en medio de proceso civil de Uribe

El candidato Abelardo de la Espriella grabó ilegalmente al twittero y activista Beto Coral dentro de un proceso civil entablado por el expresidente Álvaro Uribe contra Coral.

Para llegar a un acuerdo en el expediente por difamación, Coral habló con De la Espriella sin saber que lo estaba grabando.

En el estado de Florida, en Estados Unidos, es un delito grabar conversaciones si no existe autorización de las dos partes.

A raíz de un enfrentamiento en Twitter, hace unos días, la cuenta “De la Espriella Presidente”, usada para atacar a quienes critican al candidato, publicó fragmentos de la grabación hecha sin autorización.

En la grabación es mencionado el exsenador Gustavo Bolívar.

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Las últimas horas han resultado bastante malas para el candidato De la Espriella. Su descalificación misógina a una pregunta legítima de la periodista María Lucía Fernández y la pretensión vulgar y machista de poner a otra reportera a alabar el tamaño de sus genitales lo tienen como blanco de muchas críticas en las redes sociales. Veremos si esto tiene, o no, consecuencias electorales.

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