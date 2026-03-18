Petro dice que maté a William Vélez, algo totalmente falso: hombre que remodeló apto de Ricardo Roa

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Exclusivo: Habla Johny Giraldo, el hombre que remodeló el apartamento del presidente de Ecopetrol

En conversación con El Reporte Coronell de 6AM W, Johny Giraldo, el hombre que ejecutó la remodelación de un lujoso apartamento en el barrio Chicó de Bogotá del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, respondió a los señalamientos que le hizo el mandatario de la República, Gustavo Petro, cuando lo señaló de haber asesinado al empresario William Vélez.

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“Eso que dice de que yo maté a William Vélez, eso es totalmente falso, la misma familia lo desvirtuó (…). ¿Cómo puede ser eso? Es que estamos en un estado de derecho ¿qué cree el presidente? ¿que estamos en Narnia o qué?”, sostuvo.

Asimismo, negó que sean ciertas las versiones que indican que él estafó a Ricardo Roa.

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¿Por qué el presidente Petro lo acusó?

De esta manera, señaló que el presidente Gustavo Petro está siendo “manipulado” por su círculo.

“Ricardo Roa, que, por lavarse la cara, le dijo cualquier cosa. El presidente busca responsables afuera, pero no tiene la capacidad de buscarlos adentro”, aseveró.

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¿Ricardo Roa debe renunciar?

“Yo tengo mi posición, mire los números de la empresa, pero eso no me compete a mí”, expresó.

Incluso, más adelante en la entrevista señaló que Ricardo Roa no es el verdadero presidente de la estatal, sino que lo es su pareja, Julián Caicedo Cano.

“El presidente de Ecopetrol es Julián, es el hombre que toma las decisiones (…). Mientras yo almorzaba, él era el que tomaba las decisiones ahí en residencias Tequendama (...). Estamos viendo los resultados de la empresa más importante del país", dijo.

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¿Por qué se unió a la campaña presidencial de Petro?

Giraldo comentó que, al ver el discurso del entonces candidato Petro, notó que era un hombre “brillante” y “supremamente inteligente” que conocía el país y sus dinámicas políticas. “Yo creo que el cambio está aquí”, pensó.

“Terminamos todos decepcionados al fin y al cabo”, concluyó.

Escuche el fragmento de El Reporte Coronell aquí: