Las contradicciones de Ecopetrol y Serafino Iácono en el caso del apartamento de Roa y Termomorichal

“Ricardo Roa, supuestamente, fue a una de mis fiestas de un cumpleaños, en Punta Cana. En mi casa teníamos 250 personas… Que lo conocí, puede ser, hola, hola, cómo está… Pero que yo tenga una relación con él, ¿para qué voy a tenerla? No hago negocios con el Gobierno, no hago negocios con Ecopetrol”, afirmó Serafino Iácono en entrevista con El Tiempo este lunes, mostrando una particular distancia con el presidente de Ecopetrol hoy imputado por presuntos hechos de corrupción. Sin embargo, 6AM W tiene en su poder el memorando que se produjo tras una comunicación de los abogados de Miller & Chevallier, contratados por Ecopetrol, y Charles Cain, jefe de la Unidad anticorrupción de operadores extranjeros en la Securities Exchange Commision (SEC) en los Estados Unidos.

Lea aquí: Ricardo Roa debe defenderse desde afuera de Ecopetrol: José Fernando Isaza, exministro

Lo afirmado por los abogados contratados por la junta directiva de Ecopetrol va en contravía de lo dicho por Iácono. Según el documento, el abogado Will Barry dijo a Cain: “Según los medios, antes de convertirse en presidente de Ecopetrol, el señor Roa compró un apartamento, algunos dicen que a un precio preferente, a Serafino Iacono. La Vicepresidencia de Cumplimiento de Ecopetrol confirmó que la compra se llevó a cabo: el Sr. Roa compró el apartamento en diciembre de 2022, meses antes de que fuera considerado formalmente como candidato para la Presidencia de Ecopetrol y antes de su nombramiento (abril de 2023). El señor Barry dijo que también parece que el señor Roa fue invitado a la casa de vacaciones del empresario en junio de 2023 en Punta Cana (cuando ya trabajaba en Ecopetrol), él y su pareja pasaron una noche allí”.

Lea también: “Es lamentable lo que está pasando con Ecopetrol”: Ministro de Minas, Edwin Palma

Ampliar Cerrar

Esta contradicción se suma a otra que ayer se hizo evidente tras la publicación en primicia por 6AM W de apartes de documentos internos de debida diligencia de Ecopetrol, así como la auditoría contratada por Ecopetrol a Control Risk en donde se señala a Iácono como posible beneficiario del presunto pago irregular de 42 millones de dólares hecho por la opción de compra de las plantas de Termomorichal, que debían haber resultado a costo cero para la compañía.

Le puede interesar: Ricardo Roa nunca debió llegar a Ecopetrol: Ospina advierte crisis reputacional de la petrolera

El empresario Serafino Iácono insiste que en 2024 él ya no tenía ningún vínculo con las empresas socias del proyecto Termomorichal. En ese sentido hizo llegar a Caracol Radio dos contratos privados en donde se refleja la venta de la participación de varias empresas de las cuales era accionista a terceros que el señor Iácono señala como los verdaderos beneficiarios del pago hecho a mediados de 2024.

Ampliar Cerrar

“Esa participación fue vendida íntegramente a Faustia Development Corp, vinculada al Grupo Ethus -de propiedad de William Vélez-, en dos operaciones: la primera el 11 de diciembre de 2015 (...) y la segunda el 7 de abril de 2017, fecha en que Proenergy transfirió el remanente aproximado del 5% que aún conservaba, también a Faustia”, dice el empresario en un comunicado.

También puede leer: “La empresa va por buen camino”: Ricardo Roa tras caída de utilidades de Ecopetrol

Sin embargo, el informe de Control Risk presentado en marzo de 2024 señala lo contrario. Y no es el único que va en contravía de lo que señala Iácono, pues 6AM W presenta un documento de debida diligencia realizado el 23 de octubre de 2024 en el que se señala dentro del grupo de “beneficiarios reales y controlantes” de la compañía Termomorichal a Serafino Iácono, así como a William Vélez.

Ampliar Cerrar

Ampliar Cerrar

¿Se equivocaron Control Risk y Ecopetrol al hacer sus auditorías de cumplimiento en 2024? De ser así se habría desinformado a los miembros de la Junta Directiva de la empresa, hecho altamente grave para una compañía listada en bolsa y con unos claros lineamientos en términos de ‘compliance’. Esta situación, sumada a los llamativos cruces de dineros y escrituras del apartamento de Roa no hacen sino entorpecer la posibilidad de determinar los alcances de unos hechos de posible tráfico de influencias y presunto desvío de dineros de Ecopetrol.

En la llamada de la firma Miller & Chevalier a la SEC se insistió en que la compra del apartamento se hizo antes de que Roa tuviese alguna posibilidad de ser nombrado en la presidencia de Ecopetrol.

Ampliar Cerrar

Sin embargo, en diciembre de 2022 ya el nombre de Roa era el que más fuerte sonaba para ocupar ese cargo junto al de Saúl Kattán a quien en octubre de ese año ya habían nombrado en la Junta Directiva de Ecopetrol. De ahí que la pregunta que hizo el oficial de la SEC en la llamada no fuera gratuita: ¿qué rol juega el presidente de Colombia en el nombramiento del presidente de Ecopetrol?

Ampliar Cerrar

Como dijo Serafino en su entrevista del día anterior: “alguien está mintiendo”. La pregunta es quién.