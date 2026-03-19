“Urge que Ricardo Roa se separe del cargo”: Claudia Margarita Zuleta sobre crisis de Ecopetrol

Claudia Margarita Zuleta, senadora electa del Centro Democrático, criticó en 6AM W de Caracol Radio la permanencia de Ricardo Roa al frente de Ecopetrol, señalando que su gestión ha sido un desastre económico para la empresa más importante de Colombia.

Zuleta mencionó que “Roa había prometido en 2024 renunciar si su permanencia ponía en riesgo a la compañía, a sus inversionistas y aceleraba el riesgo reputacional o las condiciones económicas de la compañía” y afirmó que esta situación ya está afectando los resultados económicos de la empresa y los ingresos del país.

Además, la senadora electa enfatizó que la caída de las utilidades de Ecopetrol, que “pasó de 33 billones de pesos en 2022 a solo 9 billones en 2023”, es uno de los mayores descalabros financieros después de la pandemia. “Lo que está pasando con Ecopetrol es una vergüenza nacional”, afirmó la senadora.

Zuleta también cuestionó la decisión de la junta directiva de seguir respaldando a Roa, a pesar de las denuncias en su contra, que incluyen una sanción administrativa por la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro y una acusación de tráfico de influencia relacionada con la compra de un apartamento.

Según la senadora electa, “cualquier empresa privada ya lo habría despedido”, y agregó que el silencio del gobierno de Petro ante estos escándalos refleja un “blindaje político” hacia Roa, quien fue gerente de campaña del presidente.

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