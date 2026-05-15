El código iframe se ha copiado en el portapapeles

UIAF afirma que hay enriquecimiento no justificado de magistrada de la Corte Suprema

La Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, produjo un informe de inteligencia según el cual la magistrada Cristina Lombana ha aumentado injustificadamente su patrimonio en los últimos años.

Lea aquí: Magistrada Cristina Lombana queda por fuera de los 4 procesos del ministro Armando Benedetti

El informe de inteligencia, numerado 10513, fue producido por solicitud de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes que adelanta una indagación contra la magistrada Cristina Lombana.

De acuerdo con el documento, este informe de inteligencia amplia información financiera de la alta juez producida el año pasado en otro informe. Este documento, además, averigua por bienes de los familiares de la magistrada Lombana, especialmente de su actual esposo Leonardo Andrés Carvajal Velásquez.

Le puede interesar: Benedetti pidió suspensión provisional de magistrada Cristina Lombana por extralimitación de funciones

El extenso informe de la UIAF, de 44 páginas, asegura que hay considerables aumentos en el patrimonio de la doctora Cristina Velásquez y de su esposo desde 2018 cuando llegó a la la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

Según el documento en el año 2017, antes de ser magistrada, su patrimonio era de 651 millones. Al año siguiente había subido a 1018 millones y en 2024 se había quintuplicado con relación al que poseía antes de llegar a la Corte Suprema de Justicia, llegando a 3.402 millones de pesos.

La UIAF asegura, además, que hay inconsistencias entre los bienes que posee la magistrada y sus declaraciones de renta que, siempre de acuerdo con el informe de inteligencia, refleja apenas la tercera parte de su valor:

Ampliar Cerrar

El informe asegura que la magistrada posee inmuebles en Bogotá, Medellín, y los municipios de La Calera y Ricaurte en Cundinamarca.

Ampliar Cerrar

Los ingresos más grandes en el hogar de la magistrada Lombana los produce ella. Su esposo, el abogado Leonardo Andrés Carvajal Velásquez, trabaja como defensor público por contrato con la Defensoría del Pueblo.

Ayer, cuando hablé con la magistrada, me dijo que su cónyuge ejerce honestamente su profesión y con bajo perfil.

En bases públicas de datos encontré que había sido defensor de José Miguel Narváez, exsubdirector del DAS, asesino de Jaime Garzón condenado a 26 años de prisión por ese crimen.

Sobre el esposo de la magistrada, el informe asegura:

Ampliar Cerrar

El informe de inteligencia de la UIAF también anota sobre los depósitos bancarios de la magistrada

Ampliar Cerrar

En las últimas horas le pedí a la señora magistrada Cristina Lombana su versión sobre su incremento patrimonial presuntamente injustificado.

Me dijo: “He sido una mujer sumamente organizada y afortunada porque pude siniestrar unas pólizas a raíz de un cáncer que me fue diagnosticado”.

Ella dice que con los fondos que recibió pagó sus deudas, incluyendo las hipotecarias y como consecuencia de un pleito que le ganó a la empresa “Bienes & Bienes” fue indemnizada con un apartamento de mayor valor.

Me aseguró igualmente que durante este período recibió dos herencias una por la muerte de su abuela y otra por la de su señora madre.

De acuerdo con el documento de la UIAF, la herencia que provino del fallecimiento de la progenitora de la señora magistrada apenas fue de un poco más 20 millones de pesos y tuvo que compartirla con otro heredero.

Ampliar Cerrar

La magistrada Lombana también me dijo que desde que llegó a la Corte Suprema ahorra un porcentaje importante de sus ingresos en una cuenta AFC (Ahorro para el fomento de la Construcción). Inicialmente me dijo que gurdaba sagradamente el 10 por ciento de su salario. Minutos después me aseguró que era el 30 por ciento.

También puede ver: Mal ambiente en la Sala de Instrucción de la Corte: queja por acoso laboral enreda a magistrado

También me informó que, como antigua militar, está en un régimen especial que le permite recibir al mismo tiempo asignación de pensión por invalidez por parte del Ejército y salario pleno como magistrada de la Corte Suprema de Justicia.

La alta juez agregó que posiblemente el incremento patrimonial se deba también a que su contadora ha ido aumentando el valor de sus bienes raíces, de acuerdo con el avalúo comercial, para disminuir eventuales impactos de ganancia ocasional en el momento de su venta.

La magistrada Cristina Lombana adelantaba investigaciones contra el actual ministro del interior Armando Benedetti y en noviembre del año pasado allanó su lujosa casa en Puerto Colombia.

La respuesta del ministro Benedetti, a todas luces grosera e inaceptable, fue llamar a la togada “loca, demente y delincuente”.

Ayer la magistrada me dijo que el informe de la UIAF es parte de una persecución política contra ella promovida por el ministro Armando Benedetti y a la cual se prestaron Luis Eduardo Llinás, antiguo director de la UIAF, unidad adscrita al Ministerio de Hacienda, y la representante a la Cámara, Gloria Elena Arizabaleta, miembro de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara.

El informe de la UIAF concluye diciendo que “en ningún caso los informes de inteligencia y contrainteligencia tendrán valor probatorio en procesos judiciales y disciplinarios”

Ampliar Cerrar

Escuche El Reporte Coronell completo aquí: