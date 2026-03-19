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19 mar 2026 Actualizado 16:40

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Política

Presidente Petro volvió a arremeter contra Johnny Giraldo: ¿está defendiendo a Ricardo Roa?

El presidente reiteró en que no le creen a una persona que intentó ingresar recursos extranjeros a la campaña presidencial.

Gustavo Petro y Ricardo Roa | Fotos: Colprensa

Gustavo Petro y Ricardo Roa | Fotos: Colprensa

Mucha atención hay en estos momentos en Colombia sobre Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol, por la investigación que cursa en su contra presuntamente favorecer con un contrato a un empresario que le ayudó como intermediario para adquirir un lujoso apartamento en Bogotá a bajo precio.

En 6AM W, habló Johnny Giraldo, quien estuvo encargado de la remodelación de ese lujoso apartamento ubicado en un lugar exclusivo de Bogotá, y negó todos los señalamientos que ha recibido por parte del presidente Gustavo Petro.

El mandatario por su parte, cuestionó nuevamente la credibilidad de Johnny, al señalar que estafó a la entonces senadora Piedad Córdoba. Además, reiteró en que trató de incluir dineros extranjeros a la campaña presidencial de 2022.

"Nosotros no creemos en la persona que estafó a la senadora Piedad Córdoba y a su hija y en quien intentó poner una trampa a la campaña electoral sugiriendo penetrarla con recursos extranjeros“, aseguró el presidente.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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