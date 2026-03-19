Johny Giraldo responde a acusaciones del presidente Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro hizo graves señalamientos contra el constructor Johny Giraldo, el hombre que remodeló el apartamento del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.

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Giraldo sostuvo aquí en 6AM W que por la remodelación le pagaron 2.000 millones de pesos en efectivo en cajas de cartón. Que la plata fue entregada en inmediaciones del aeropuerto de Rionegro, que sirve a Medellín. Que el encargado de recibir la plata fue un abogado de confianza de Ricardo Roa, llamado Hernando Ballesteros Traslaviña, y que Franky Ramírez, un hombre de confianza de William Vélez, estuvo involucrado en la entrega de estos fondos.

Giraldo aseguró, además, que el verdadero presidente de Ecopetrol es Julián Caicedo, el compañero sentimental de Ricardo Roa, quien, según él, decide nombramientos y contratos en la empresa más grande de Colombia.

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El periodista Jorge Espinosa, de 6AM W, publicó en su cuenta de X varios trinos sobre las revelaciones de Giraldo. Uno de esos decía: “El presidente Petro me acusó de matar a William Vélez, eso es totalmente falso, este es un Estado de Derecho, no estamos en Narnia”, dice en Caracol Radio Johny Giraldo, el encargado de la remodelación del apartamento 901 de Ricardo Roa.

A lo cual el presidente Gustavo Petro respondió: “Jhony Giraldo es un persona oscura que estafó a la familia de Piedad Córdoba y que me prometió en un momento traer dinero de Venezuela que inmediatamente rechacé, está asociado con policías corruptos”.

Mientras esto pasaba en 6 AM W, el cuestionado presidente de Ecopetrol asistía a un acto en la Contraloría General de la República. Al terminar, y en los breves segundos en que se abrió la puerta de un ascensor, los periodistas le preguntaron al silencioso y sonriente Roa en estos términos:

Lo que nadie más percibió, lo vio la aguda periodista Martha Soto, directora de la Unidad Investigativa de El Tiempo. En ese ascensor, al lado del silencioso y sonriente Ricardo Roa, estaba la hija de Piedad Córdoba, Natalia María Castro Córdoba, la misma excompañera sentimental de Johny Giraldo y quien trabaja en la Contraloría manejando las comunicaciones del vicecontralor general.

Natalia María Castro Córdoba Ampliar Natalia María Castro Córdoba Cerrar

Llamé a doña Natalia y le pregunté por su presencia en ese lugar. Me explicó que era su sitio de trabajo y que estaba con Roa en cumplimiento de su labor. Me dijo que ni ella, ni su familia han denunciado a Johny Giraldo por estafa y que desconoce por completo el tema del negocio de la remodelación del apartamento de Roa efectuada por el señor Giraldo, quien fuera su compañero sentimental.

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La hija de la fallecida senadora Piedad Córdoba también dijo que su relación con Giraldo terminó en el año 2023.

Las consecuencias se siguieron produciendo. La Unión Sindical Obrera, el sindicato de Ecopetrol, expidió un comunicado pidiéndole a la junta de la compañía que remueva al presidente Ricardo Roa ante la insostenible situación.

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, habló sobre las amenazas al testigo Luis Enrique Rojas, expresidente de Hocol, quien ha declarado que Ricardo Roa dio instrucciones para favorecer con un multimillonario negocio de gas al coronel Juan Guillermo Mancera, también involucrado en el caso del apartamento 901.

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Johny Giraldo aseguró aquí que presenció, en otro ascensor, la negociación del precio del apartamento en la que estaban el coronel Mancera, Ricardo Roa y Julián Caicedo, controvertida pareja del presidente de Ecopetrol.

Johny Giraldo dijo que tiene más cosas para contar y que quiere responder las acusaciones que le hace el presidente Gustavo Petro.

El mayor William Castellanos, quien durante mucho tiempo fue la sombra del presidente Gustavo Petro, asistió a la pantagruélica inauguración del apartamento de Ricardo Roa.

Está grabado curiosamente ordenando “no hagan videos, maricas, no hagan videos”.

Pero si hicieron los videos.