El hijo del fundador de Mango considera infundada la acusación del presunto homicidio de su padre

Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, tachó de “grave, injusta e infundada” la acusación del presunto homicidio de su padre, quien cayó por una montaña cuando paseaban juntos en 2024, y anunció que se aparta “temporalmente” de su puesto como vicepresidente de la empresa.

“Tomo esta decisión con tristeza, pero convencido de que es lo mejor para la compañía y para mí. Afronto este proceso con serenidad y entereza, y necesito concentrar toda mi energía en demostrar mi inocencia”, afirmó en una carta abierta publicada este martes.

Andic, de 45 años, pagó hace una semana una fianza de un millón de euros para eludir la entrada en prisión provisional, tras pasar horas detenido como sospechoso por la muerte de su padre, Isak Andic, en diciembre de 2024.

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Igualmente, la jueza acordó como medidas cautelares “la retirada de pasaporte, prohibición de salida del territorio y comparaciones semanales en el juzgado”, mientras continúa la investigación de la causa por presunto homicidio.

Hasta ahora vicepresidente del consejo de Mango, Andic decidió que se centrará en su defensa, para la que aseguró contar con el “pleno apoyo” de su familia y su entorno.

“Hace unos diecisiete meses perdimos a mi padre, en unas circunstancias profundamente dolorosas para mí, mi familia y nuestro entorno cercano. A ese duelo se ha sumado el hecho de tener que convivir con la más grave, injusta e infundada acusación que puede recaer sobre una persona”, explicó en la carta, su primera manifestación pública desde los hechos.

“Quiero expresar, con el corazón, que he querido y quiero profundamente a los míos, y de una manera muy especial, a mi padre. Vivimos juntos muchos momentos felices, entrañables y llenos de cariño. Como sucede en tantas familias, también hemos tenido momentos difíciles y complejos, que superamos con gran esfuerzo, generosidad y ayuda”, continuó.

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“Mala relación”

La relación entre padre e hijo ha estado desde el principio en el foco de los investigadores, tal y como argumentó la propia jueza en el auto de la semana pasada. Entre los indicios enumerados, la magistrada hizo referencia a la presunta “mala relación” entre padre e hijo, procedente de la “obsesión (...) por el dinero” de Jonathan Andic.

Como elementos sospechosos, los investigadores aludieron igualmente a las varias visitas que habría realizado Jonathan Andic al lugar del accidente —una popular zona de montaña cercana a Barcelona— en los días anteriores, o a la posición de la caída “con los pies por delante” del fundador de Mango.

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“Las lesiones que se reflejan en la autopsia y que descartan prácticamente que la caída fuese producto de un resbalón o tropiezo”, apunta el auto judicial.

“Se ha construido un relato público con una visión parcial, descontextualizada y tergiversada, que ha generado una percepción de culpabilidad ajena a la realidad. Sé que desmontarlo exigirá tiempo, esfuerzo y una dedicación intensa”, reivindicó, sin embargo, Jonathan Andic en su carta.

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