¿Subió o bajó? Así se cotiza el dólar en Colombia para HOY lunes 26 de mayo de 2026

Según expertos en Colombia, para calcular la tasa de cambio representativa del mercado (TRM), se hace un promedio de las tasas de las operaciones de compra y venta de la divisa estadounidense del día, llevando a cabo un cálculo representativo donde se ponderan las transacciones según su monto y realizando así un promedio simple.

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El precio del dólar se publica entre las 5:30 y las 6:00 de la tarde, teniendo vigencia hasta el próximo día hábil, esto de la mano con el promedio de las operaciones de ese mismo día.

El Banco de la República señaló en su más reciente informe que el dólar en Colombia se cotiza en $3.667,06 pesos (COP) para este martes 26 de mayo de 2026.

Esta cotización no representa ninguna variación respecto al precio del cierre del día anterior, lunes 25 de mayo, cuando el precio también se situó en los $3.667,06 pesos (COP).

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¿Cómo se cotiza el dólar en las principales ciudades de Colombia hoy, martes 26 de mayo?

Estos son los valores que se manejan hoy 26 de mayo en algunas de las principales ciudades del país para los interesados en hacer transacciones en dólares durante la jornada. Son los siguientes:

Bogotá : 3,650 pesos por compra y 3,720 pesos por venta.

: 3,650 pesos por compra y 3,720 pesos por venta. Medellín: 3,610 pesos por compra y 3,730 pesos por venta.

3,610 pesos por compra y 3,730 pesos por venta. Cali: 3,550 pesos por compra y 3,750 pesos por venta.

3,550 pesos por compra y 3,750 pesos por venta. Cartagena: 3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta.

3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta. Cúcuta: 3,650 pesos por compra y 3,700 pesos por venta.

3,650 pesos por compra y 3,700 pesos por venta. Pereira: 3,730 pesos por compra y 3,800 pesos por venta.

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Expertos mencionan que los valores promediados diariamente para las casas de cambio pueden tener variaciones en el tiempo y por ciudad o barrio.

¿Cómo se define el precio del dólar en Colombia?

Según la Superintendencia Financiera de Colombia, para calcular la tasa de cambio representativa del mercado (TRM), se hace un promedio de las tasas de las operaciones de compra y venta de la divisa estadounidense del día, llevando a cabo un cálculo representativo donde se ponderan las transacciones según su monto y realizando así un promedio simple.

Con esto en cuenta, también los expertos señalan que cuando el dólar estadounidense sube su valor en el mercado nacional, quienes se benefician son las empresas exportadoras, la industria turística, personas y hogares que reciben ingresos en dólares, inversionistas del extranjero y el gobierno, ya que cuenta con mayores reservas e ingresos por impuestos al petróleo.

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