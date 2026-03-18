Constructor Johny Giraldo revela quién y cómo se pagó la remodelación del apartamento de Ricardo Roa

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Exclusivo: Habla Johny Giraldo, el hombre que remodeló el apartamento del presidente de Ecopetrol

En entrevista de 6AM W con Julio Sánchez Cristo, habló Johny Giraldo, quien fue la persona encargada de la remodelación del apartamento del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.

El constructor Johny Giraldo entregó nuevos detalles sobre la remodelación del apartamento 901 ubicado en la calle 92 en Bogotá.

Exclusivo: Habla Johny Giraldo, el hombre que remodeló el apartamento del presidente de Ecopetrol

¿Cómo fue el pago de la remodelación del apartamento de Roa?

Según Giraldo, el pago de la obra no lo realizó directamente Ricardo Roa, sino que fue entregado por el abogado Hernando Ballesteros.

El constructor aseguró que Ballesteros viajó desde Bogotá hasta Rionegro, Antioquia, para hacer la entrega del dinero:

“A mí me lo pagaron en una finca en Rionegro, Antioquia, el señor Ballesteros”.

Giraldo indicó que conoció al abogado por intermedio de Roa y que este era una persona de su círculo de confianza.

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Uno de los puntos más llamativos de la declaración es que el pago se realizó en efectivo, algo que, según el propio Giraldo, no es habitual en su actividad como constructor.

El dinero, explicó, no fue recibido inicialmente por él, sino que Ballesteros lo entregó directamente para cubrir deudas con proveedores y subcontratistas.

Giraldo insistió en que accedió a este mecanismo debido a la presión por pagos pendientes en la obra:

“Me entregó el efectivo para yo pagarle a los proveedores porque estaba alcanzado en los pagos”.

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Entrega del dinero en Medellín:

El constructor también reveló que inicialmente le propusieron recoger el dinero en Medellín, lo cual rechazó.

Según su versión, fue el propio Ricardo Roa quien le sugirió esa opción, pero Giraldo pidió que el pago se hiciera a través de una persona “conocida y responsable”, lo que derivó en la participación de Ballesteros.

Finalmente, la entrega se concretó en Rionegro.

Escuche la entrevista AQUÍ: