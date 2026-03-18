Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

18 mar 2026 Actualizado 14:23

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

“Si algo me pasa a mí y a mi familia, es Julián Caicedo Cano y Ricardo Roa”: constructor Giraldo

Johny Giraldo, el hombre que ejecutó la remodelación de Ricardo Roa, denunció amenazas de muerte, señalando directamente al presidente de Ecopetrol y su pareja, Julián Caicedo Cano.

Exclusivo: Habla Johny Giraldo, el hombre que remodeló el apartamento del presidente de Ecopetrol

Exclusivo: Habla Johny Giraldo, el hombre que remodeló el apartamento del presidente de Ecopetrol

00:00:0036:52
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Maria José Castro

En una entrevista exclusiva con El Reporte Coronell de Caracol Radio, Johny Giraldo reveló detalles impactantes de este proyecto. Además, denunció haber recibido amenazas de muerte, señalando directamente a Roa y su pareja, Julián Caicedo Cano, como responsables.

Más información

Giraldo, quien afirmó haber remodelado el lujoso apartamento de Roa por un costo de 2.300 millones de pesos, de los cuales recibió alrededor de 2.000, presentó su testimonio y pruebas ante la Fiscalía General de la Nación.

El constructor relató que las amenazas de muerte ocurrieron en dos ocasiones. Al ser cuestionado sobre la posible motivación de Roa y Caicedo, insinuó que la pareja del presidente de Ecopetrol, a quien considera el verdadero “líder” y tomador de decisiones de la empresa, podría estar detrás de ellas. Esta grave acusación se suma a las ya controvertidas circunstancias que rodean el pago de la remodelación del apartamento.

Giraldo detalló que el pago de 2.000 millones de pesos se realizó en efectivo, en cajas de cartón, en una finca en Rionegro, Antioquia.

Noticia en desarrollo

Escuche la entrevista en 6AM W de Caracol Radio:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0008:21
Descargar

Escuche Caracol Radio EN VIVO:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Maria José Castro

Maria José Castro

Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir