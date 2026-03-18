“Si algo me pasa a mí y a mi familia, es Julián Caicedo Cano y Ricardo Roa”: constructor Giraldo

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Exclusivo: Habla Johny Giraldo, el hombre que remodeló el apartamento del presidente de Ecopetrol

En una entrevista exclusiva con El Reporte Coronell de Caracol Radio, Johny Giraldo reveló detalles impactantes de este proyecto. Además, denunció haber recibido amenazas de muerte, señalando directamente a Roa y su pareja, Julián Caicedo Cano, como responsables.

Giraldo, quien afirmó haber remodelado el lujoso apartamento de Roa por un costo de 2.300 millones de pesos, de los cuales recibió alrededor de 2.000, presentó su testimonio y pruebas ante la Fiscalía General de la Nación.

El constructor relató que las amenazas de muerte ocurrieron en dos ocasiones. Al ser cuestionado sobre la posible motivación de Roa y Caicedo, insinuó que la pareja del presidente de Ecopetrol, a quien considera el verdadero “líder” y tomador de decisiones de la empresa, podría estar detrás de ellas. Esta grave acusación se suma a las ya controvertidas circunstancias que rodean el pago de la remodelación del apartamento.

Giraldo detalló que el pago de 2.000 millones de pesos se realizó en efectivo, en cajas de cartón, en una finca en Rionegro, Antioquia.

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Escuche la entrevista en 6AM W de Caracol Radio:

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